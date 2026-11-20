Colpo di scena sul futuro del Partenio-Lombardi. Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha preso posizione sulla proposta avanzata dal presidente biancoverde Angelo D’Agostino, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di procedere con un progetto interamente pubblico per la realizzazione del nuovo stadio.

Nel corso di una conferenza stampa, il primo cittadino ha evidenziato le numerose criticità presenti nella proposta della società, giudicandola al momento non sufficientemente chiara e, quindi, non valutabile. «Alla luce di un investimento così importante, non possiamo ricevere in cambio soltanto la possibilità di vivere delle emozioni. Alla Corte dei Conti dobbiamo presentare dati, non emozioni», ha dichiarato Pizza.

La linea del Comune, dunque, resta quella di un impianto realizzato attraverso fondi pubblici. Una scelta maturata anche, secondo il sindaco, dopo i continui cambiamenti di posizione registrati negli ultimi anni sulla questione stadio.

Pizza ha comunque precisato che non esiste alcuna contrapposizione con la società biancoverde e che l’obiettivo comune deve essere quello di restituire ai tifosi una struttura moderna e all’altezza delle aspettative.





Resta, però, il nodo dei finanziamenti regionali, che al momento non sono ancora stati stanziati. Il Documento di Indirizzo alla Progettazione rappresenta comunque un impegno concreto dell’amministrazione a portare avanti l’opera.

Il futuro del Partenio-Lombardi resta quindi tutto da scrivere, ma una cosa appare chiara: per il Comune di Avellino la strada da seguire, almeno per il momento, è quella di uno stadio interamente pubblico.