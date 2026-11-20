Riparte BKT Premia, il concorso ufficiale promosso da BKT, Title Sponsor della Serie B dal 2018. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa accompagnerà i tifosi per tutta la stagione 2026/27, offrendo nuove opportunità di vincere premi e contribuire alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nelle città del campionato cadetto.

Il contest, organizzato in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B, introduce due nuove modalità di partecipazione e conferma il collegamento con Fattore Campo, il progetto di responsabilità sociale che trasforma il coinvolgimento dei sostenitori in iniziative concrete a beneficio delle comunità locali.

BKT Premia 2026/27: arrivano Gira&Vinci e TotoBKT

La nuova edizione introduce due modalità di gioco pensate per coinvolgere gli appassionati durante l’intera stagione.





La prima è Gira&Vinci, un sistema instant win attraverso il quale gli utenti registrati potranno tentare di aggiudicarsi premi esclusivi, tra cui maglie ufficiali delle squadre della Serie BKT e palloni ufficiali del campionato.

La seconda novità è TotoBKT, che permetterà ai partecipanti di cimentarsi con tre pronostici relativi alla successiva giornata di Serie B. Le risposte corrette consentiranno di accumulare punti, contribuendo anche alla classifica collegata al progetto Fattore Campo.

Prevista inoltre un’estrazione finale riservata agli utenti più attivi durante la stagione. In palio ci saranno tre Monster Truck telecomandati BKT.

Fattore Campo, i tifosi possono sostenere la propria città

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa riguarda il legame tra BKT Premia e Fattore Campo, il programma sociale sviluppato da BKT insieme alla Lega Nazionale Professionisti B.

Ogni partecipante potrà selezionare la propria squadra del cuore al momento della registrazione. I punti conquistati attraverso i giochi saranno sommati a quelli ottenuti dagli altri sostenitori dello stesso club.

Il meccanismo permetterà di costruire una classifica dedicata, aggiornata dopo ogni giornata di campionato.

La città collegata alla squadra vincitrice avrà l’opportunità di ospitare un nuovo intervento di riqualificazione urbana finanziato attraverso il progetto.

Un’iniziativa che coinvolge quindi anche i tifosi del Palermo, chiamati a sostenere i colori rosanero non soltanto attraverso il tifo, ma anche partecipando al concorso.

Fattore Campo, inaugurato a Genova il settimo progetto

La partenza dell’edizione 2026/27 arriva subito dopo l’inaugurazione del settimo intervento realizzato nell’ambito di Fattore Campo.

Il 19 novembre, a Genova, è stato infatti restituito alla comunità un campo da calcio a cinque riqualificato nel quartiere di San Teodoro.

L’intervento ha permesso di recuperare uno spazio destinato allo sport e all’aggregazione sociale, con l’obiettivo di favorire inclusione e partecipazione attraverso il calcio.

Il progetto conferma la volontà di BKT di lasciare un contributo concreto nei territori delle società che partecipano al campionato di Serie B.

Serie B, un concorso che unisce premi e solidarietà

Per il sesto anno consecutivo, BKT Premia punta dunque a coinvolgere i sostenitori delle squadre cadette attraverso un sistema che combina intrattenimento, premi e responsabilità sociale.

La partecipazione ai giochi non offrirà soltanto la possibilità di conquistare maglie, palloni e altri riconoscimenti, ma contribuirà anche a determinare la destinazione dei futuri interventi di Fattore Campo.

L’iniziativa accompagnerà l’intera stagione 2026/27, con aggiornamenti della classifica dopo ogni turno di campionato.

Come partecipare a BKT Premia

Per partecipare è possibile accedere al portale ufficiale del concorso e registrarsi, selezionando la propria squadra del cuore.

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