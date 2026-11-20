Il Catanzaro si prepara ad accogliere il Palermo capolista in un clima di grande attesa. Domani pomeriggio, sabato 21 novembre, lo stadio Nicola Ceravolo sarà teatro di una sfida particolarmente importante per entrambe le formazioni, chiamate a inseguire obiettivi di classifica completamente differenti.

Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, nonostante i lavori di ristrutturazione che limitano la capienza dell’impianto, la risposta del pubblico giallorosso si preannuncia significativa. L’obiettivo è raggiungere quota seimila presenze, tra biglietti venduti e abbonati del settore Distinti.

Catanzaro-Palermo, il Ceravolo prepara una grande accoglienza

La sfida contro il Palermo rappresenta un appuntamento particolarmente sentito dalla tifoseria calabrese.





La società ha scelto di applicare prezzi leggermente ribassati per favorire l’affluenza, ottenendo una buona risposta ai botteghini.

Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il pubblico giallorosso vuole sostenere la squadra in un momento delicato della stagione, cercando di contribuire alla risalita dalle ultime posizioni della classifica.

Il Palermo arriverà al Ceravolo da primo della classe, con sette punti di vantaggio sull’Ascoli, terzo in graduatoria.

Una situazione completamente opposta rispetto a quella del Catanzaro, ultimo in classifica e distante cinque punti dalla prima posizione utile per evitare la retrocessione diretta.

Mignani cerca la svolta: recuperati Petriccione e Giovane

Michele Mignani, arrivato sulla panchina del Catanzaro alla fine di ottobre, è ancora alla ricerca della prima vittoria alla guida della formazione calabrese.

Il suo bilancio è attualmente di due pareggi e una sconfitta, risultati che non hanno ancora permesso ai giallorossi di abbandonare l’ultimo posto.

Per affrontare il Palermo, l’ex allenatore rosanero cercherà di affidarsi a una formazione capace di garantire il giusto equilibrio tra esperienza e dinamismo.

Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, arrivano indicazioni incoraggianti soprattutto dal centrocampo.

Jacopo Petriccione ha recuperato pienamente, dopo aver dovuto gestire alcuni fastidi legati alla pubalgia, un problema che lo aveva già condizionato all’inizio della scorsa stagione.

Tra le possibili soluzioni per la mediana figura anche Samuel Giovane, altro calciatore con un passato nel Palermo.

Il centrocampo a tre, introdotto durante la gestione Mignani, ha iniziato a offrire maggiori garanzie rispetto all’assetto utilizzato dal precedente allenatore Giorgio Gorgone.

Iemmello guida l’attacco, Pecorino cerca continuità

Sul fronte offensivo, il principale riferimento del Catanzaro resta Pietro Iemmello.

Il capitano giallorosso avrà libertà di movimento tra le linee, pur non ricoprendo più stabilmente il ruolo di trequartista che aveva interpretato nelle prime partite della stagione.

Sarà lui il punto di riferimento nella costruzione delle azioni offensive della squadra.

Attenzione anche a Emanuele Pecorino, pronto a dimostrare il proprio valore dopo aver realizzato il primo gol stagionale nella trasferta di Verona, trasformando un calcio di rigore prima di fermarsi per infortunio.

Mignani potrà quindi valutare diverse soluzioni per cercare di mettere in difficoltà la difesa del Palermo.

Catanzaro-Palermo, torna Feliciani: il precedente dei playoff

Un elemento particolare della sfida riguarda la designazione arbitrale.

A dirigere Catanzaro-Palermo sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, che tornerà al Ceravolo per arbitrare questa partita per la terza volta.

Come ricorda Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’ultimo precedente risale al 12 maggio scorso, quando il direttore di gara arbitrò la semifinale d’andata dei playoff tra le due squadre.

In quell’occasione il Catanzaro si impose per 3-0 grazie alla doppietta di Pietro Iemmello e alla rete di Liberali.

Un successo che mise in difficoltà il Palermo di Filippo Inzaghi in vista della partita di ritorno.

Nella seconda sfida, infatti, i giallorossi riuscirono a contenere la reazione rosanero e a conquistare la qualificazione alla finale playoff, al termine di un confronto particolarmente intenso.

Il ritorno di Feliciani rappresenta dunque una curiosità che riporta alla memoria una delle partite più significative dei recenti confronti tra Catanzaro e Palermo.

Domani, però, le due formazioni si ritroveranno in una situazione di classifica molto diversa: i rosanero proveranno a consolidare il primato, mentre i calabresi cercheranno una vittoria capace di rilanciare la propria stagione.