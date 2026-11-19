CESENA – In vista del match di domani tra Hellas Verona e Cesena, valido per la 12a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore bianconero, Alessandro Diamanti, facendo un confronto tra i veneti ed il Palermo

«Studiando e guardando l’Hellas Verona, la prima cosa che viene da chiedersi è perché non sia a duellare con il Palermo, dato che come motore e come squadra è una formazione importantissima – ha spiegato il tecnico -. Secondo me, insieme al Palermo, è la squadra più forte del campionato sotto questo aspetto. Poi ci sono le partite e una Serie B che presenta tante insidie, ma il Verona è una squadra forte, allenata da un tecnico con grandissima esperienza»

Diamanti ha poi presentato il match: «Sarà una partita molto difficile, perché ci troveremo di fronte praticamente a una squadra di Serie A, con tanti pregi e, come tutte le squadre, anche qualche difetto. Noi andremo lì con grandissimo rispetto, umiltà e rabbia, cercando di metterli in difficoltà e di colpire proprio quei piccoli difetti, che hanno tutte le squadre al mondo, così come sicuramente li abbiamo anche noi»





Infine, il tecnico bianconero non ha dubbi su cosa servirà per impensierire l’avversario di domani: «Giochiamo in casa loro, vengono da tanti risultati utili consecutivi e sicuramente arriveranno forte, quindi chiunque giocherà sugli esterni deve essere pronto a difendere, ripartire e andare a pressare alto. Questo è quello che abbiamo fatto fino a oggi ed è quello che cercheremo di fare anche domani. Poi chiaramente ci sono gli avversari, che sono forti e li rispettiamo, ma andremo a Verona con grandissima umiltà, per battagliare come abbiamo sempre fatto»