Una nuova area sportiva restituita alla città di Genova grazie al progetto di responsabilità sociale Fattore Campo, promosso da BKT, Title Sponsor della Serie B. Giovedì 19 novembre è stato inaugurato un campo da calcio a cinque completamente riqualificato ai Giardini Buonvicini, nel quartiere San Teodoro.

L’iniziativa, giunta al settimo intervento dalla sua nascita, ha coinvolto la Lega Serie B, l’amministrazione comunale e l’U.C. Sampdoria. Alla cerimonia hanno partecipato anche i calciatori blucerchiati Francesco Conti, Karim Diop e Gennaro Tutino, insieme ai rappresentanti della Sampdoria Women e della Primavera.





Fattore Campo, il progetto BKT arriva a Genova

L’intervento rappresenta un nuovo capitolo del progetto Fattore Campo, attraverso il quale BKT contribuisce ogni anno alla realizzazione o alla riqualificazione di spazi sportivi nelle città della Serie B.

Un ruolo importante è svolto dal concorso ufficiale BKT Premia, che permette ai tifosi di accumulare punti sostenendo la propria squadra. La classifica finale determina la città beneficiaria dell’intervento successivo.

Genova aveva conquistato il progetto nella stagione 2024-2025, grazie alla partecipazione dei sostenitori della Sampdoria.

Il nuovo campo dei Giardini Buonvicini è stato riqualificato e restituito alla comunità con l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi un luogo sicuro e accessibile per praticare sport.

Tra gli elementi caratteristici dell’intervento figura anche la decorazione del terreno di gioco, realizzata con un’opera raffigurante un bambino e l’iconica lanterna genovese, simbolo della città.

I lavori sono stati realizzati dalla Direzione Politiche dello Sport del Comune di Genova, con il supporto del Municipio II Centro Ovest.

Sampdoria, Tutino e Conti all’inaugurazione

La giornata ha visto la partecipazione di alcuni protagonisti della formazione blucerchiata.

Francesco Conti, Karim Diop e Gennaro Tutino hanno incontrato i presenti, concedendosi per fotografie e autografi.

All’evento hanno preso parte anche quattro rappresentanti della Sampdoria Women e della Primavera. Il programma ha previsto attività sportive, momenti di intrattenimento, una merenda e la distribuzione di gadget firmati BKT.

La manifestazione si è conclusa con una partita inaugurale che ha coinvolto i ragazzi dell’associazione sportiva Mura Angeli.

La sindaca Salis: «Un campo di quartiere può avere un grande valore»

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha sottolineato l’importanza sociale dell’iniziativa, evidenziando il ruolo dello sport nella crescita dei più giovani.

«Un campo di quartiere può avere un grande valore nella vita di bambini e ragazzi: è il luogo in cui nascono amicizie, si impara a stare insieme, si scopre la passione per lo sport e si inizia a coltivare i sogni».

Salis ha poi evidenziato il significato dell’intervento per il quartiere San Teodoro.

«La riqualificazione del campo dei Giardini Buonvicini è un intervento particolarmente significativo: si restituisce al quartiere uno spazio pubblico più bello, sicuro e accessibile, dove giocare liberamente e ritrovarsi».

La prima cittadina ha infine ribadito la volontà dell’amministrazione di investire negli impianti sportivi di prossimità, considerati strumenti fondamentali di aggregazione e inclusione.

BKT e Lega Serie B, l’importanza dello sport per le comunità

Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe, ha spiegato il valore del progetto e il suo impatto sul territorio.

«Ogni edizione di Fattore Campo ci ricorda quanto lo sport possa generare un impatto positivo che va ben oltre il terreno di gioco».

La dirigente ha quindi sottolineato come il nuovo impianto rappresenti un’opportunità per l’intero quartiere.

«A Genova inauguriamo non solo un campo da calcio a 5, ma un nuovo spazio di incontro, inclusione e crescita per l’intera comunità».

Anche Paolo Bedin, presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha evidenziato la collaborazione tra BKT, istituzioni e società sportive.

«Desidero ringraziare BKT per la sinergia solida e duratura che, anche attraverso Fattore Campo, ci consente di realizzare progetti dal forte impatto sociale».

Il presidente ha inoltre ribadito il valore delle comunità e la capacità dello sport di favorire aggregazione e partecipazione.

Sampdoria, Morelli: «Orgogliosi di sostenere progetti utili al territorio»

Claudio Morelli, CEO Area Corporate dell’U.C. Sampdoria, ha espresso soddisfazione per la realizzazione del nuovo impianto.

«Il legame tra Genova e la Sampdoria è un qualcosa di radicato e indissolubile. Per questo motivo siamo sempre felici di sostenere progetti utili al territorio e alla socialità e ci rende particolarmente orgogliosi riuscire a farlo per merito dei nostri tifosi».

Morelli ha poi richiamato il valore simbolico del nuovo campo.

«Ci auguriamo che su questo rinato campo di periferia tante maglie blucerchiate possano – parafrasando il nostro inno – continuare la più grande magia: quella di bambine e bambini che giocano e si divertono tirando calci ad un pallone».

Fattore Campo, il prossimo intervento sarà a Monza

Il progetto proseguirà con un nuovo intervento a Monza, dove BKT contribuirà alla realizzazione di un playground dedicato al calisthenics.

L’area sarà inserita nel programma di riqualificazione del Parco Villoresi, conosciuto come Boscherona, con l’obiettivo di creare un ulteriore spazio destinato all’attività fisica e all’aggregazione sociale.

Nel corso degli anni, Fattore Campo ha già sostenuto interventi a Lecce, Cosenza, Como, Catanzaro, Palermo e Brescia.

Sampdoria-Benevento, iniziativa speciale al Ferraris

Le attività legate all’inaugurazione proseguiranno sabato 21 novembre, in occasione di Sampdoria-Benevento, gara valida per la dodicesima giornata della Serie B.

Allo stadio Ferraris è prevista la distribuzione di gadget BKT agli ingressi. Poco prima del calcio d’inizio, il calciatore che accompagnerà le squadre in campo indosserà una maglia speciale dedicata a Fattore Campo.

Sui maxischermi dello stadio verrà inoltre proiettato un video celebrativo dei progetti realizzati nelle diverse città della Serie B, con le immagini dell’inaugurazione genovese.

L’iniziativa conferma l’impegno di BKT e della Lega Serie B nel promuovere progetti che affiancano all’attività calcistica interventi concreti a favore delle comunità locali.