Il Benevento si prepara alla trasferta di Genova contro la Sampdoria, primo appuntamento dopo la sosta per le Nazionali. Alla vigilia della sfida di Marassi, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, sulle difficoltà dell’incontro e sugli obiettivi stagionali.

L’allenatore ha parlato anche del calendario particolarmente intenso che attende i sanniti, con le successive sfide contro Empoli e Palermo. Floro Flores ha ribadito la necessità di concentrarsi su un impegno alla volta, senza modificare le ambizioni della società.





Floro Flores: «Non guardo già all’Empoli o al Palermo»

Il tecnico del Benevento ha chiarito il proprio approccio alle prossime partite, sottolineando l’importanza della gestione della rosa.

«Penso di partita in partita, non guardo già all’Empoli o al Palermo. Chi sta bene, chi sta sul pezzo, chi dimostra di allenarsi sempre bene, giocherà. Tante partite ravvicinate è un bene, perché posso far giocare tutti. Gli obiettivi? Non cambiano in base ai risultati, resterà la salvezza a prescindere da quello che faremo in queste partite. Non creiamo false aspettative, tutti vorremmo fare i play off, tutti vorremmo vincere, ma il nostro primo obiettivo è e resterà mantenere la categoria».

Parole che confermano la volontà di mantenere alta la concentrazione sulla corsa salvezza, nonostante il desiderio di ottenere risultati importanti anche contro le formazioni più ambiziose del campionato.

Sampdoria-Benevento, Floro Flores: «Vogliamo tornare a vincere»

Il primo ostacolo dopo la sosta sarà la Sampdoria, che secondo Floro Flores ha mostrato segnali di crescita con l’arrivo di Luca D’Angelo in panchina.

«Corradi è stato un po’ sfortunato, oggi con D’Angelo ha cambiato marcia. Sa difendersi, ripartire, ha giocatori importanti, di qualità, elementi che hanno fatto la Serie A. Bisognerà stare attenti, sarà un avversario spinto da tanti tifosi, ma anche noi vogliamo riscattarci e tornare a vincere dopo tre partite. C’è tanta voglia, bisognerà avere personalità, perché giocheremo in un ambiente particolare e stimolante».

L’allenatore ha poi ricordato il proprio legame con lo stadio Marassi, dove ha giocato anche con la maglia blucerchiata.

«Ho vissuto momenti fantastici lì, ho giocato anche con la Samp per sei mesi. E’ un ambiente fantastico, viverlo è bellissimo. E’ uno stadio che può spingere la squadra. Bisogna stare sul pezzo».

Benevento, Floro Flores: «Questa squadra ha gli attributi»

Il tecnico ha analizzato anche i punti lasciati per strada nelle ultime giornate, evidenziando la necessità di trasformare le buone prestazioni in risultati.

«Bisogna stare molto più attenti, perché ci troviamo con qualche punto in meno e siamo i primi a essere rammaricati. Ci sono state partite in cui abbiamo prodotto tanto e non abbiamo portato a casa il massimo, quando lo avremmo meritato. Anche questa è una fase di crescita, ci sono ragazzi che questa categoria non l’hanno mai fatta e quindi hanno bisogno di adattarsi. La cosa importante è che ci giochiamo tutte le partite a viso aperto.

Noi dobbiamo giocare a calcio e divertirci facendo divertire gli altri. L’ho detto alla squadra: se l’atteggiamento è questo, arriveremo lontani perché in un derby hanno dimostrato di essere squadra con gli attributi».

Floro Flores ha inoltre spiegato di aver cercato fin dal proprio arrivo di costruire un ambiente positivo.

«Sin dall’inizio ho cercato di portare armonia e di fare in modo che i ragazzi si divertano durante gli allenamenti. Il calcio è innanzitutto divertimento ed è questo quello che seguiamo».

Le condizioni della rosa: Pierozzi assente, da valutare Okereke

Sul fronte degli indisponibili, l’allenatore ha confermato l’assenza di Pierozzi.

«Tranne Pierozzi, stanno tutti bene. Sono tutti a disposizione, non ci sono altri infortunati».

Una valutazione specifica riguarda però Okereke, alle prese con le conseguenze di un colpo subito durante una seduta di allenamento.

«Bisogna valutare perché ha preso una bella botta in allenamento. Questo è sintomo di una squadra che non si ferma mai. Ho letto le parole di Beruatto e lo ringrazio perché ha detto esattamente quello che chiediamo ai giocatori: alzare i ritmi e andare a mille all’ora. Fa parte del calcio».

Il tecnico ha poi ribadito la volontà di coinvolgere tutti gli elementi della rosa.

«Mi piace coinvolgere tutti, tenere in considerazione ogni singolo ragazzo perché sono tutti fondamentali. Hanno l’occasione di poter giocare e dimostrare di stare sul pezzo, tanti saranno chiamati in causa durante questo periodo».

Mannini e Celia, le valutazioni di Floro Flores

Spazio anche alla situazione di Mannini, giocatore che il tecnico considera importante per il progetto giallorosso.

«E’ stato sfortunato, perché due volte lo stavo facendo entrare ma una volta si è fatto male Pierozzi e nell’altra mi ha chiesto il cambio Beruatto. E’ stata solo una questione di andamento delle partite, è un ragazzo eccezionale, ha una cultura calcistica importante, ci sono squadre di C che ce lo chiedono, ma io non voglio che vada via».

Per quanto riguarda Celia, invece, sono ancora in corso valutazioni con la società.

«Stiamo valutando con la società, io non conosco il regolamento però non vogliamo precluderci altre possibilità in futuro. Ci sono valutazioni in corso».

Panchina d’Oro, Floro Flores: «Forse meritavo il podio»

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore è tornato anche sull’assegnazione della Panchina d’Oro, riconoscimento conquistato da Francesco Tomei.

«Penso anche io che sia stato ingiusto non finire sul podio, ma per me già pensare di poterlo vincere è stato un grande onore. Vuol dire che chi ha vinto l’ha meritato più di me. Non mi cambia la vita, il mio obiettivo è sempre lo stesso: provare a vincere. Per il resto, rispetto le scelte e faccio i complimenti a Tomei che se l’è meritato. Solo partecipare a quell’evento è stato un piacere, ho rivisto tanti amici con i quali ho avuto la fortuna di confrontarmi. Non ho nessun rimpianto».

Il messaggio ai tifosi del Benevento

In vista della trasferta contro la Sampdoria, Floro Flores ha rivolto infine un pensiero ai sostenitori giallorossi che accompagneranno la squadra a Genova.

«Bisogna avere tanta personalità per giocare in uno stadio del genere, so di avere una squadra che sa essere all’altezza e che vuole regalare una gioia ai tanti tifosi che saranno al nostro fianco. Quando si esce sconfitti, il primo pensiero va sempre a chi ci segue. Non giochiamo solo per noi stessi, giochiamo per tutti».

Il Benevento proverà dunque a ritrovare il successo a Marassi, prima di affrontare gli impegni successivi contro Empoli e Palermo. Per Floro Flores, tuttavia, la priorità rimane una sola: conquistare i punti necessari per garantire la permanenza in Serie B.