Andrea Belotti è stato eletto miglior giocatore della Serie B per il mese di ottobre. L’attaccante del Modena, ex calciatore del Palermo, si è aggiudicato il Trofeo MVP della Serie BKT, riconoscimento ufficializzato dalla Lega Serie B attraverso il comunicato stampa numero 40 del 18 novembre 2026.

Il premio, ideato da BKT, Title Sponsor del campionato, è stato assegnato attraverso i voti dei giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale della competizione, e di Stats Perform, con il contributo del content creator Gaetano Carnevale.





Belotti riceverà il riconoscimento in occasione della partita Modena-Juve Stabia, valida per la dodicesima giornata del campionato, durante la cerimonia che precederà il calcio d’inizio.

Belotti protagonista: sei gol nel mese di ottobre

A certificare il grande rendimento dell’attaccante sono soprattutto i numeri.

Secondo i dati Opta riportati dalla Lega Serie B, Belotti ha realizzato sei reti nel mese di ottobre, risultando il miglior marcatore del campionato nel periodo considerato, con almeno due gol di vantaggio su qualsiasi altro giocatore.

L’ex Palermo si è distinto anche per la capacità di segnare di testa, realizzando due reti con questo fondamentale.

Tra i calciatori che hanno segnato almeno due gol nel mese, Belotti ha fatto registrare anche la migliore media realizzativa, con una rete ogni 47,7 minuti, e la percentuale di realizzazione più elevata, pari al 54,6%.

Numeri che hanno contribuito alla conquista del riconoscimento individuale e che confermano il peso dell’attaccante nel reparto offensivo del Modena.

Dal Palermo al Modena, la carriera di Belotti

Il riconoscimento assume un significato particolare anche per i tifosi del Palermo, società nella quale Belotti ha vissuto una delle prime tappe importanti della propria carriera.

Cresciuto nell’AlbinoLeffe, con cui ha esordito in Serie B, l’attaccante si è trasferito successivamente al Palermo, mettendosi in evidenza prima nel campionato cadetto e poi in Serie A.

Le prestazioni in maglia rosanero hanno contribuito alla sua crescita, prima del passaggio al Torino, dove ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della carriera.

Con la Nazionale italiana Belotti ha inoltre conquistato il titolo di campione d’Europa a Euro 2020.

Oggi l’attaccante è uno dei protagonisti del Modena, impegnato nella corsa alle prime posizioni della Serie B.

Modena, Belotti secondo nella classifica marcatori

Con sette reti complessive realizzate finora in campionato, Belotti occupa il secondo posto nella graduatoria dei marcatori del Premio Pablito.

Il suo contributo è stato determinante nel percorso del Modena, attualmente secondo in classifica e tra le principali protagoniste della corsa alla promozione.

Il premio di miglior giocatore di ottobre rappresenta un ulteriore riconoscimento per l’ex attaccante rosanero, tornato a essere decisivo nel campionato cadetto.