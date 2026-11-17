In vista del match di sabato contro la Virtus Entella, ha parlato ai microfoni ufficiali del club l’estremo difensore della Carrarese, Samuele Pizzignacco, evidenziando l’importanza della sfida di sabato e facendo il punto su questi primi mesi in gialloblù.

«Credo che questa sosta sia arrivata nel momento giusto: ci siamo confrontati con Mister e staff tecnico per capire come sfruttare al meglio questi giorni di allenamento in più senza partite e siamo riusciti a lavorare complessivamente molto bene, dimostrando ancora una volta di essere un grande gruppo capace di unirsi nelle difficoltà»





Pizzignacco ha poi parlato della prossima partita contro l’Entella: «Conosciamo l’importanza della partita di sabato, non diversa però dalle altre sfide di un campionato estremamente equilibrato come la Serie B. Ad ogni modo l’atteggiamento che terremo in fase di approccio credo che sabato possa essere determinante, come del resto la nostra capacità di rimanere concentrati per tutto l’arco dei novanta minuti»

Inoltre ha aggiunto: «Cercheremo di sfruttare al meglio il fattore casa, poiché sappiamo quanto i nostri tifosi possano darci una grande mano nelle sfide qui al Dei Marmi»

Infine, il calciatore ha fatto il punto su questi suoi primi mesi in gialloblù: «Non posso che tracciare un bilancio sin qui positivo poiché ho trovato uno spogliatoio unito, capace di farmi sentire a casa sin da subito e una società presente. Da quando sono arrivato ho sempre sentito la fiducia di tutto lo staff e mi sento di dover ringraziare tutto l’ambiente per questa calorosa accoglienza, nella speranza di poterci togliere assieme grandi soddisfazioni alla fine della stagione»

«»

«»