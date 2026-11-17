Il direttore sportivo del Vicenza, Giorgio Zamuner, ha fatto il punto sul momento della squadra in occasione della premiazione al Gran Galà del Calcio. Il dirigente biancorosso ha analizzato le difficoltà incontrate in questa stagione, facendo un confronto con la splendida cavalcata dello scorso campionato.

«L’anno scorso ci siamo divertiti parecchio, abbiamo fatto una cavalcata bellissima, vinto con largo anticipo un bel campionato. Quest’anno ci stiamo divertendo meno, stiamo facendo fatica e pagando lo scotto della categoria, ma dobbiamo essere lucidi e non rinnegare le scelte che abbiamo fatto», ha dichiarato Zamuner, come riportato da TMW.





Il direttore sportivo ha comunque ribadito la fiducia nel lavoro della società e del gruppo, mostrando ottimismo in vista del prosieguo della stagione: «Il lavoro paga sempre, ci tireremo fuori da questa situazione».