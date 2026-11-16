Cremonese, sirene dalla Serie A per Bonazzoli

Federico Bonazzoli potrebbe presto salutare la Cremonese. L’attaccante classe 1997, protagonista di un ottimo inizio di stagione in Serie B, ha attirato l’interesse di alcune società della massima categoria.

Come riportato da La Nuova Venezia, il club lagunare avrebbe individuato proprio nel centravanti grigiorosso il principale obiettivo per rinforzare l’attacco. Nicola lo vorrebbe infatti a disposizione, ma dovrà fare i conti anche con la concorrenza del Monza.





A rendere appetibile il suo profilo sono i numeri: sei gol nelle prime nove presenze stagionali. La Cremonese, che aveva deciso di confermarlo dopo la retrocessione, potrebbe dunque ricevere nuove offerte per il proprio attaccante.