Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Mignani lavora sulla tenuta fisica e sulla difesa. Il Palermo sarà il test più difficile”

Il Catanzaro approfitta della sosta del campionato per intervenire su due aspetti che hanno condizionato pesantemente il rendimento della squadra: la condizione atletica e la solidità difensiva. Il tecnico Michele Mignani, subentrato a Giorgio Gorgone, sta cercando di correggere le difficoltà emerse nelle prime undici giornate, con l’obiettivo di presentare una formazione più competitiva alla ripresa, quando i giallorossi affronteranno il Palermo capolista.

Come evidenzia la Gazzetta del Sud, i frequenti problemi muscolari accusati dai calciatori e le numerose occasioni concesse agli avversari rappresentano due delle principali criticità sulle quali il nuovo allenatore sta concentrando il proprio lavoro.





Catanzaro, troppi crampi: Mignani interviene sulla preparazione

Uno dei problemi più evidenti riguarda la tenuta fisica della squadra.

Se i crampi possono essere considerati fisiologici durante le prime partite di agosto, soprattutto a causa delle temperature elevate e di una condizione atletica ancora da perfezionare, la loro continua presenza anche nei mesi successivi rappresenta un segnale da non sottovalutare.

La Gazzetta del Sud ricorda diversi episodi che hanno coinvolto i calciatori giallorossi: Verrengia nella prima giornata contro il Vicenza, Antonini nella quinta contro la Sampdoria e Mosti in più occasioni.

La casistica, tuttavia, è molto più ampia e interessa diversi elementi della rosa, indipendentemente dall’età o dal momento del loro arrivo a Catanzaro.

Un altro episodio significativo riguarda Franky Tchaouna, che nella partita contro il Padova del 31 ottobre aveva segnalato alcuni problemi legati alla fatica poco prima di perdere la marcatura su Varas, autore del gol del pareggio.

Non è possibile stabilire con certezza se il problema fisico abbia influito sull’azione, ma l’episodio si inserisce in un quadro che richiede particolare attenzione.

Il lavoro di Mignani e D’Urbano durante la sosta

Per questo motivo, durante la pausa del campionato, Mignani e il suo staff stanno dedicando particolare attenzione alla condizione atletica.

Il preparatore D’Urbano sta alternando il lavoro fisico alle esercitazioni tattiche, inserendo anche un richiamo di preparazione per migliorare la tenuta della squadra.

L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili alle otto partite che accompagneranno il Catanzaro fino alla conclusione del girone d’andata.

Come sottolinea la Gazzetta del Sud, la necessità di recuperare brillantezza fisica è diventata una priorità per una formazione che ha spesso mostrato difficoltà nel mantenere intensità e concentrazione per l’intera durata degli incontri.

Catanzaro, la difesa migliora con Mignani: i numeri Opta

Accanto al lavoro atletico, il tecnico sta cercando di ridurre gli errori individuali e di reparto che hanno compromesso numerose partite.

I primi segnali positivi sono già arrivati, anche se non sono stati accompagnati dai risultati sperati.

Secondo i dati Opta riportati dalla Gazzetta del Sud, nelle tre partite disputate sotto la guida di Mignani il Catanzaro ha concesso meno grandi occasioni e registrato valori inferiori di expected goals (xG) rispetto alla precedente gestione.

Il confronto evidenzia un miglioramento significativo.

Confronto delle medie difensive

Allenatore xG concessi Grandi occasioni concesse Giorgio Gorgone 2,41 3,5 Michele Mignani 1,51 2

I dati mostrano come la squadra abbia iniziato a concedere meno opportunità agli avversari, pur continuando a pagare alcune disattenzioni decisive.

Dall’1-6 con l’Ascoli ai progressi contro Padova e Cesena

Durante la gestione Gorgone, soltanto due partite avevano fatto registrare valori difensivi particolarmente contenuti.

Contro il Südtirol il Catanzaro aveva concesso 0,55 xG e nessuna grande occasione, mentre contro la Carrarese il dato era stato di 0,77 xG e una sola grande opportunità.

In tutte le altre gare, invece, gli avversari avevano prodotto più di 2,5 xG e almeno tre grandi occasioni.

Il punto più basso era arrivato nella pesantissima sconfitta per 6-1 contro l’Ascoli, partita che aveva determinato l’esonero di Gorgone. In quell’occasione i giallorossi avevano concesso 4,90 xG e sette grandi occasioni.

Con Mignani i numeri sono progressivamente migliorati.

Le prime tre partite di Mignani

Avversario xG concessi Grandi occasioni Benevento 2,43 3 Padova 0,61 1 Cesena 1,49 2

Il dato della partita contro il Benevento è stato influenzato anche dal calcio di rigore concesso, che ha contribuito ad aumentare il valore complessivo degli xG.

Contro Padova e Cesena, invece, la squadra ha mostrato una maggiore capacità di limitare le occasioni avversarie, pur commettendo errori che hanno inciso sui risultati.

Catanzaro-Palermo, il primo grande esame dopo la sosta

La ripresa del campionato metterà subito il Catanzaro davanti a una delle sfide più impegnative della stagione.

Ad attendere la formazione di Mignani ci sarà infatti il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista della Serie B e protagonista di un rendimento particolarmente costante.

La Gazzetta del Sud sottolinea come proprio la sfida contro i rosanero rappresenterà il banco di prova più severo per valutare i progressi compiuti durante la sosta.

Il Catanzaro dovrà dimostrare di aver migliorato la propria condizione atletica e, soprattutto, di essere riuscito a ridurre quelle disattenzioni difensive che hanno compromesso il cammino nelle prime giornate.

Per Mignani il lavoro svolto a Giovino costituisce soltanto il primo passo. Contro il Palermo arriveranno le risposte del campo, fondamentali per capire se la squadra abbia realmente imboccato la strada giusta.