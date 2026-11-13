Padova, Banzato: «Per gli investimenti fatti ci aspettavamo una classifica migliore»
Il dirigente ha poi sottolineato come i numerosi cambiamenti possano richiedere tempo prima di produrre i risultati sperati, citando anche altre realtà del campionato: «Cambiando tanto, e si vede anche in altre realtà dove si è investito molto, ci può volere un po’ più di tempo».
Nel corso dell’incontro si è parlato anche dei progetti infrastrutturali del Padova, con particolare riferimento allo stadio e al centro sportivo. Si tratta di due questioni importanti per il futuro della società, sulle quali il nuovo amministratore delegato avrà un ruolo centrale: «Stadio e centro sportivo sono dossier importanti e ci stiamo mettendo la testa, l’Ad Di Taranto se ne occuperà. Ci vorrà tempo ovviamente».
Parole che delineano le priorità del club biancoscudato: da una parte migliorare il rendimento della squadra e avvicinarsi alle aspettative legate agli investimenti, dall’altra portare avanti progetti strutturali destinati a incidere sul futuro del Padova.