Padova, Banzato: «Per gli investimenti fatti ci aspettavamo una classifica migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
padova

Il vice-presidente del Padova, Giovanni Banzato, ha fatto il punto sulla situazione del club biancoscudato in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo amministratore delegato Corrado Di Taranto. Diversi gli argomenti affrontati, dalla posizione in classifica ai progetti legati alle infrastrutture societarie.
Particolare attenzione è stata dedicata al rendimento della squadra. Banzato non ha nascosto che, alla luce degli investimenti effettuati, le aspettative erano differenti, pur senza manifestare particolare preoccupazione per l’attuale situazione: «Per gli investimenti fatti, sicuramente ci aspettiamo una posizione migliore ma è anche vero che non è preoccupante».

Il dirigente ha poi sottolineato come i numerosi cambiamenti possano richiedere tempo prima di produrre i risultati sperati, citando anche altre realtà del campionato: «Cambiando tanto, e si vede anche in altre realtà dove si è investito molto, ci può volere un po’ più di tempo».

Nel corso dell’incontro si è parlato anche dei progetti infrastrutturali del Padova, con particolare riferimento allo stadio e al centro sportivo. Si tratta di due questioni importanti per il futuro della società, sulle quali il nuovo amministratore delegato avrà un ruolo centrale: «Stadio e centro sportivo sono dossier importanti e ci stiamo mettendo la testa, l’Ad Di Taranto se ne occuperà. Ci vorrà tempo ovviamente».

Parole che delineano le priorità del club biancoscudato: da una parte migliorare il rendimento della squadra e avvicinarsi alle aspettative legate agli investimenti, dall’altra portare avanti progetti strutturali destinati a incidere sul futuro del Padova.

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