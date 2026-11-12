Verona, Iannoni: «Il mio obiettivo è riportare l’Hellas in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Edoardo Iannoni guarda al futuro con ambizione e determinazione. Il centrocampista del Verona, intervistato dal Corriere di Verona, ha parlato del proprio trasferimento dal Sassuolo, degli obiettivi personali e del momento attraversato dalla squadra, come riportato da TMW.

«Il mio obiettivo è riportare l’Hellas Verona in Serie A e far parte dei programmi futuri del club», ha dichiarato Iannoni, soddisfatto del trasferimento a titolo definitivo.


Sul momento della squadra, il centrocampista ha sottolineato i progressi difensivi e la compattezza del gruppo: «Siamo in un buon momento, con due vittorie di fila e il pareggio col Mantova, che è una squadra forte e che non si ferma mai. Inoltre non abbiamo preso gol per la terza gara di fila, segno che siamo diventati compatti».

Iannoni ha poi evidenziato il contributo di Baroni: «Il suo atteggiamento ha inciso perché è tosto e quando c’è da alzare la voce lo fa, così come è capace di dare la scossa quando serve».

Infine, un messaggio chiaro sulla strada da seguire: «Non dobbiamo avere cali, la continuità è fondamentale in questo campionato. Abbiamo trovato la quadra e ora bisogna alzare il livello delle prestazioni senza abbassare la guardia come è successo in passato, ma si tratta di un fattore soprattutto mentale».

Spazio anche a una considerazione sui compagni e sullo spirito dello spogliatoio, con un riferimento a Mulattieri: «È un ragazzo eccezionale e per noi è un giocatore importantissimo, ha qualità che ci servono come il pane ed è molto sereno».

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