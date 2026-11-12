Ascoli, il ds Patti sull’ex Palermo Brunori: «È stato semplice convincerlo, il nostro progetto era perfetto per lui»

L’Ascoli si gode il suo positivo avvio di stagione in Serie B e guarda al futuro con fiducia. Tra i protagonisti del progetto marchigiano c’è anche Matteo Brunori, ex capitano del Palermo, arrivato durante il mercato estivo per rafforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Francesco Tomei.

A parlare del momento dell’Ascoli è il direttore sportivo Matteo Patti, intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb. Il dirigente ha raccontato i segreti della società, soffermandosi anche sulla trattativa che ha portato Brunori a vestire la maglia bianconera.





Patti: «Brunori ha sposato il nostro progetto»

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda proprio l’arrivo dell’ex attaccante rosanero.

Alla domanda su come sia riuscito a convincere Brunori, il direttore sportivo ha risposto:

«È stato abbastanza semplice al di là di ciò che si possa pensare. Matteo è un ragazzo molto attento, noi potevamo offrirgli un progetto in piena con le sue caratteristiche e quindi è stato tutto naturale».

Parole che evidenziano come la scelta dell’ex capitano del Palermo sia stata legata soprattutto alla proposta sportiva presentata dall’Ascoli.

Secondo quanto spiegato da Patti, dunque, non sarebbero state necessarie particolari operazioni di convincimento: il progetto della società marchigiana rispondeva alle esigenze del calciatore.

Ascoli, Patti: «Siamo partiti bene, contenti dei risultati»

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttomercatoweb, il direttore sportivo ha analizzato anche il rendimento della squadra.

«Siamo partiti bene. Ci aspettavamo le prestazioni perché abbiamo mantenuto l’ossatura che insieme allo staff tecnico ci ha fatto ottenere la promozione. I risultati sono difficili da ottenere, ma stanno arrivando e siamo contenti».

Patti ha quindi sottolineato l’importanza della continuità tecnica rispetto alla passata stagione.

La scelta di confermare gran parte del gruppo protagonista della promozione ha permesso all’Ascoli di affrontare il campionato cadetto con una struttura già consolidata.

«Il segreto dell’Ascoli è la semplicità»

Il direttore sportivo ha poi spiegato quali siano, a suo giudizio, i punti di forza dell’organizzazione societaria.

«Probabilmente la semplicità. La naturalezza di come avvengono le cose, l’essere snelli perché siamo in pochi quindi presidente, direttore e allenatore e questo agevola il lavoro. L’obiettivo principale è limitare gli errori».

Un modello basato su una struttura dirigenziale essenziale e su un rapporto diretto tra le principali figure della società.

Nell’intervista raccolta da Alessio Alaimo, Patti ha ribadito come l’obiettivo sia costruire un percorso duraturo, senza limitarsi ai risultati immediati.

Patti: «Vogliamo creare valore e lasciare un’eredità»

Interrogato sugli obiettivi stagionali dell’Ascoli, il dirigente ha preferito concentrarsi sulla crescita complessiva del club.

«Quello dell’anno scorso, non inteso come risultato ma come la volontà di creare valore all’interno della società e magari un giorno lasciare un’eredità a qualcuno che possa proseguire il percorso di questa società gloriosa».

Una dichiarazione che conferma la volontà di consolidare il progetto sportivo e organizzativo.

La sosta e il mercato di gennaio

Patti ha parlato anche della pausa del campionato, considerata utile per recuperare alcuni giocatori.

«In un momento positivo per noi. Ci farà rifiatare e recuperare qualche acciaccato».

Per quanto riguarda il mercato invernale, invece, il direttore sportivo ha chiarito che non sono ancora iniziate operazioni specifiche.

«Non ancora, ma monitorare tutto ciò che offre il mercato fa parte del lavoro».

L’attenzione della società resta dunque rivolta al gruppo attuale, pur continuando a osservare le opportunità che potrebbero presentarsi a gennaio.

Patti e la prima esperienza da direttore sportivo in Serie B

Infine, il dirigente ha parlato del proprio percorso professionale e delle sensazioni legate alla nuova esperienza.

«L’avevo già vissuta alla Reggina con Taibi, però ovviamente l’impatto quando sei da solo è nuovo. Mi gratifica, mi piace: è una tappa del percorso e continuo a fare ciò che ho sempre fatto. Lavoro con umiltà, trasparenza e un minimo di criterio. Ciò che mi piace fare».

Come emerge dall’intervista esclusiva di Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb, l’Ascoli punta quindi a proseguire il proprio percorso attraverso continuità, organizzazione e valorizzazione delle risorse.

In questo progetto rientra anche Matteo Brunori, che ha scelto la formazione marchigiana dopo l’esperienza al Palermo. Una scelta che, secondo Patti, è maturata naturalmente grazie alla compatibilità tra le caratteristiche dell’attaccante e gli obiettivi della società.