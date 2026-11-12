Palermo, il programma del settore giovanile e femminile: Women contro il Pink Bari, Under 17 sfida il Lecce

Fine settimana ricco di appuntamenti per il settore giovanile e femminile del Palermo. Dopo la vittoria conquistata contro il Colleferro, il Palermo Women tornerà in campo domenica 15 novembre per affrontare il Pink Bari nella quinta giornata del campionato di Serie C femminile. Impegni importanti anche per le formazioni giovanili rosanero, mentre la Primavera sarà protagonista di due amichevoli internazionali a Malta.

La società rosanero ha comunicato il programma completo delle partite previste tra venerdì 13 e domenica 15 novembre, con diversi incontri casalinghi e trasferte.





Palermo Women-Pink Bari, domenica a Tommaso Natale

La prima squadra femminile rosanero, reduce dal successo contro il Colleferro, ospiterà il Pink Bari nella quinta giornata del Girone D di Serie C.

La partita si disputerà domenica 15 novembre alle ore 13 allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo.

L’obiettivo delle rosanero sarà dare continuità alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato.

Palermo Under 17 contro il Lecce, Under 16 e Under 15 a Empoli

Impegno casalingo per l’Under 17 maschile del Palermo, che sabato 14 novembre alle ore 15 affronterà il Lecce al campo Antonio Cardinale di Capaci, nella nona giornata del campionato nazionale Under 17 Serie A e B, Girone C.

Doppia trasferta toscana, invece, per Under 16 e Under 15 maschili, entrambe impegnate contro l’Empoli domenica 15 novembre al Centro Sportivo Monteboro.

L’Under 15 scenderà in campo alle ore 11, mentre l’Under 16 giocherà alle 13.30.

Palermo Primavera, doppia amichevole internazionale a Malta

La Primavera rosanero sarà impegnata in due amichevoli internazionali contro la Nazionale Under 21 maltese.

Le gare sono in programma domenica 15 e martedì 17 novembre, entrambe alle ore 18 al Centenary Stadium di Ta’ Qali, a Malta.

Un’occasione di confronto internazionale per la formazione giovanile del Palermo durante la sosta del campionato.

Tutte le partite del settore giovanile e femminile del Palermo

Squadra e partita Data e ora Impianto Under 12 femminile: Con Paolo Nelli-Palermo Ven. 13/11, 15.15 Campo Don Orione, Palermo Under 17 maschile: Palermo-Lecce Sab. 14/11, 15.00 A. Cardinale, Capaci Under 14 maschile: Palermo-Sorrento Sab. 14/11, 15.00 Sport Village Tommaso Natale, Palermo Under 13 maschile: Palermo-Valle Jato Sab. 14/11, 17.00 Sport Village Tommaso Natale, Palermo Under 17 femminile: Partinicaudace-Palermo Dom. 15/11, 10.30 S. Salvatore, Partinico Under 15 maschile: Empoli-Palermo Dom. 15/11, 11.00 Monteboro, Empoli Palermo Women: Palermo-Pink Bari Dom. 15/11, 13.00 Sport Village Tommaso Natale, Palermo Under 16 maschile: Empoli-Palermo Dom. 15/11, 13.30 Monteboro, Empoli Primavera: Malta U21-Palermo Dom. 15/11, 18.00 Centenary Stadium, Ta’ Qali Primavera: Malta U21-Palermo Mar. 17/11, 18.00 Centenary Stadium, Ta’ Qali

Le formazioni a riposo

Il programma prevede inoltre un turno di riposo per l’Under 15 femminile e l’Under 12 maschile.

Il Palermo si prepara dunque a un fine settimana intenso per il proprio vivaio, tra campionati nazionali, competizioni regionali e amichevoli internazionali, con il Palermo Women impegnato a dare continuità al successo contro il Colleferro.