Perin: «Palermo, tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite»

Il Palermo è primo in classifica e ancora imbattuto, ma Mattia Perin sa che la squadra di Filippo Inzaghi ha ampi margini di miglioramento. Il portiere rosanero ha analizzato il rendimento della formazione siciliana, soffermandosi sulle rimonte, sulla mentalità del gruppo e sulle difficoltà incontrate nelle fasi iniziali delle partite.

Intervistato da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, Perin ha indicato nell’atteggiamento il fattore determinante per affrontare un campionato complesso come la Serie B.





Perin: «In Serie B non contano i nomi»

Il portiere è tornato nel campionato cadetto dopo quindici anni, ricordando la precedente esperienza con il Padova nella stagione 2011/12.

«Avevo 18 anni, non chissà quale consapevolezza, ma di quell’annata mi è rimasto un ricordo nitido. Avevamo uno squadrone: Marcolini, Milanetto, Italiano, Cacia, Cutolo, ma non abbiamo fatto nemmeno i playoff. In B non contano i nomi».

Alla domanda di Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport su quale sia l’elemento più importante, Perin risponde:

«L’atteggiamento, parola chiave. Penso alla partita di Pisa, che per noi è stata una presa di coscienza. Sotto di due gol nel primo tempo, all’intervallo ci siamo dati una bella shakerata e nel secondo siamo andati vicini a vincerla».

«Tutto è nelle nostre mani»

La rimonta contro il Pisa ha rappresentato un passaggio significativo nella crescita mentale della squadra.

«Abbiamo avuto la conferma che tutto ci è possibile, con le doti tecniche che abbiamo, se siamo quelli giusti a livello caratteriale e mentale. È tutto nelle nostre mani».

Il Palermo ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, ma nelle prime undici giornate è finito in svantaggio sei volte.

Un dato sul quale Perin invita a riflettere.

«Abbiamo molto da migliorare. Ed è stimolante ricordarcelo da primi in classifica. Non credo al caso, dobbiamo evidentemente migliorare l’approccio alle partite e col mister ci stiamo lavorando».

Come evidenziato nell’intervista di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il portiere non considera casuali le difficoltà iniziali e riconosce la necessità di correggere alcuni aspetti.

Ascoli, il problema di Vavassori nel primo tempo

Perin ha però distinto la trasferta di Ascoli dalle altre partite nelle quali il Palermo è stato costretto a rincorrere.

«No, lì Vavassori non si sentiva bene e nel primo tempo con lui a mezzo servizio abbiamo sofferto nel lavoro senza palla. Poi ci siamo rimessi a posto».

Una spiegazione legata alle condizioni fisiche dell’attaccante rosanero e alle conseguenti difficoltà nella fase di non possesso.

Perin: «Mi sta bene prendere due gol se ne facciamo tre»

Il portiere ha affrontato anche il tema delle reti subite dalla formazione di Inzaghi.

Alla domanda se abbia già manifestato all’allenatore il desiderio di incassare meno gol, la risposta è stata netta:

«Non c’è bisogno di dirlo, piacerebbe anche a lui. Ma a entrambi interessa solo vincere. Ai clean sheet ci pensavo da giovane, a 34 anni mi sta bene prendere 2 gol a partita se poi ne facciamo 3».

Perin ha infine riconosciuto che gli avversari possono trovare motivazioni supplementari quando affrontano il Palermo.

«Ci sono abituato, perché era così anche alla Juventus. Del resto valeva anche per me, quando ero al Genoa: contro Juve, Inter e Milan ci sentivamo stimolati a tirare fuori sempre qualcosa di più».

Dalle dichiarazioni raccolte da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport emerge un messaggio preciso: il Palermo possiede le qualità per raggiungere il proprio obiettivo, ma dovrà continuare a crescere sul piano mentale e nell’approccio alle gare.