Palermo, a casa Strefezza è già Natale: albero spettacolare e foto social con la moglie

A casa Strefezza il Natale è già arrivato. Mentre prosegue il percorso di recupero dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane, Gabriel Strefezza si gode l’atmosfera delle feste nella sua abitazione di Palermo.

Il calciatore brasiliano del Palermo FC ha condiviso sui social alcuni scatti insieme alla moglie, mostrando il nuovo albero di Natale realizzato per la famiglia.





Strefezza, un Natale tutto speciale nella sua casa di Palermo

A catturare l’attenzione è soprattutto l’imponente albero natalizio, decorato con grandi fiocchi rossi, addobbi dorati, bastoncini di zucchero, pupazzi e numerosi dettagli che richiamano la tradizione delle festività.

Un allestimento particolarmente scenografico che fa da sfondo alle fotografie pubblicate sui social dal calciatore rosanero.

Negli scatti Strefezza, sorridente e con indosso la maglia gialla della Nazionale brasiliana, posa accanto alla moglie e al loro cane, davanti all’albero appena allestito.

In una delle immagini compare anche un’altra donna, protagonista della fotografia di famiglia.

L’albero di Natale firmato Wonderland Palermo

A occuparsi dell’allestimento natalizio è stata Wonderland Palermo, attività specializzata nella realizzazione di decorazioni e addobbi natalizi nel capoluogo siciliano.

L’albero realizzato nell’abitazione del calciatore si distingue per le dimensioni e per la ricchezza dei particolari, con il rosso e l’oro a dominare la composizione.

Un risultato che ha trasformato la casa della famiglia Strefezza in un piccolo angolo natalizio, con diverse settimane di anticipo rispetto alle festività.

Palermo, Strefezza si avvicina al rientro

Per Gabriel Strefezza, intanto, prosegue anche il percorso verso il ritorno in campo.

L’esterno offensivo brasiliano, fermo per un problema muscolare, ha superato la fase clinica dell’infortunio e sta lavorando per ritrovare la migliore condizione atletica.

Il calciatore continua dunque il proprio recupero, in attesa di poter tornare a disposizione del Palermo.

Nel frattempo, spazio anche ai momenti di serenità familiare e alla magia delle festività.

E a giudicare dalle immagini condivise sui social, a casa Strefezza il Natale è già cominciato.

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