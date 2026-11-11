Palermo, Pohjanpalo incontra l’ex presidente della Finlandia Niinistö: foto speciale a Tirana

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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Un incontro speciale per Joel Pohjanpalo durante il ritiro della Nazionale finlandese a Tirana. L’attaccante del Palermo è stato protagonista di uno scatto insieme a Sauli Niinistö, presidente della Repubblica di Finlandia dal 2012 al 2024, che ha fatto visita agli Huuhkajat durante la preparazione agli impegni internazionali.

Nella fotografia, l’ex capo dello Stato finlandese posa accanto al centravanti rosanero mentre i due mostrano una maglia della Nazionale con il nome Pohjanpalo e il numero 20.


Pohjanpalo, incontro speciale con Sauli Niinistö

La visita di Niinistö rappresenta un momento significativo per la selezione finlandese. L’ex presidente, infatti, vanta un legame di lunga data con il mondo del calcio del proprio Paese.

Prima di assumere la presidenza della Repubblica, ricoperta dal 2012 al 2024, Niinistö è stato presidente della Federazione calcistica finlandese dal 2009 al 2012.

Un rapporto consolidato nel maggio 2026, quando è stato nominato presidente onorario della Federazione.

La sua presenza agli allenamenti di Tirana testimonia la vicinanza dell’ex capo dello Stato alla Nazionale, impegnata nella preparazione delle prossime partite.

Palermo, Pohjanpalo impegnato con la Finlandia

Per Joel Pohjanpalo prosegue dunque l’esperienza con la propria Nazionale durante la sosta del campionato di Serie B.

L’attaccante rosanero è atteso dal doppio impegno contro Albania e San Marino, prima di fare ritorno a Palermo per riprendere gli allenamenti agli ordini di Filippo Inzaghi.

La Finlandia affronterà l’Albania il 12 novembre a Tirana, mentre il 15 novembre ospiterà San Marino a Helsinki.

Intanto, l’incontro con Sauli Niinistö regala a Pohjanpalo un ricordo particolare della sua esperienza internazionale, immortalato nella fotografia con la maglia numero 20 della Finlandia.

Un momento significativo anche per il Palermo, che continua a vedere i propri calciatori protagonisti con le rispettive selezioni nazionali.

 

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