Corriere dello Sport: “Inzaghi riscrive la storia del Palermo: fuga da record in Serie B, nessuno come i rosanero”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a riscrivere la propria storia in Serie B. La formazione rosanero, prima in classifica con 27 punti dopo undici giornate, sta costruendo un percorso straordinario, caratterizzato da otto vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Numeri che permettono alla squadra di confrontarsi con le migliori capolista degli ultimi vent’anni e che certificano un vantaggio importante sulle dirette inseguitrici.

Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Palermo ha già accumulato sette punti di vantaggio sulla terza classificata, l’Ascoli. Un margine che, nell’era dei playoff, trova un precedente analogo soltanto nel Mantova della stagione 2005/2006.





Palermo, Inzaghi cancella la delusione dei playoff contro il Catanzaro

Il percorso della formazione rosanero assume un significato particolare se confrontato con quanto accaduto nella passata stagione.

L’eliminazione dai playoff contro il Catanzaro aveva lasciato grande amarezza nell’ambiente palermitano. La squadra calabrese, allora allenata da Alberto Aquilani, era riuscita a indirizzare la qualificazione nella gara d’andata al Ceravolo, resistendo successivamente al tentativo di rimonta del Palermo al Renzo Barbera.

Il gol iniziale di Joel Pohjanpalo nella partita di ritorno aveva alimentato le speranze dei tifosi, senza però riuscire a cambiare l’esito del confronto.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, quella delusione rappresenta una lezione importante per il Palermo attuale, rinforzato da giocatori di qualità e giovani capaci di offrire un contributo significativo.

Inzaghi ha trasformato la squadra in una formazione capace di mantenere un ritmo elevatissimo, costruendo un vantaggio che le principali favorite della vigilia stanno faticando a contenere.

Palermo, miglior partenza di sempre e attacco da record

I numeri raccontano un avvio di campionato destinato a entrare nella storia rosanero.

Il Palermo ha conquistato 27 punti nelle prime undici giornate, senza conoscere la sconfitta.

Un’imbattibilità che, allo stesso punto della stagione, era stata registrata soltanto nel campionato 1995/1996.

Anche il rendimento offensivo rappresenta un elemento di assoluto rilievo.

Per ritrovare un Palermo capace di segnare con una frequenza paragonabile bisogna risalire alla stagione 1947/1948, quando i rosanero realizzarono 28 reti nelle prime undici partite.

L’attuale formazione di Inzaghi, con 25 gol segnati, ha inoltre stabilito il proprio primato offensivo nell’era della Serie B con i playoff.

Un dato che conferma la trasformazione della squadra, capace di abbinare risultati e grande produttività in attacco.

Sette punti sulla terza: soltanto il Mantova aveva fatto altrettanto

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il dato più significativo riguarda il vantaggio accumulato sulla terza posizione.

Il Palermo ha 27 punti, quattro in più del Modena secondo e sette di vantaggio sull’Ascoli terzo.

Dal 2004 a oggi, soltanto il Mantova allenato da Mimmo Di Carlo aveva costruito un margine analogo dopo undici giornate.

Nella stagione 2005/2006, i virgiliani guidavano la classifica con 27 punti, cinque in più del Torino di Gianni De Biasi e sette rispetto al Modena allenato da Stefano Pioli.

Il Palermo di Inzaghi ha dunque eguagliato quel particolare primato, confermando la portata del proprio avvio di campionato.

Inzaghi meglio del suo Benevento dei record

Il confronto più significativo riguarda proprio il passato dell’attuale allenatore rosanero.

Nella stagione 2019/2020, Inzaghi guidò il Benevento verso una promozione straordinaria, dominando il campionato cadetto.

Dopo undici giornate, però, i campani avevano conquistato 24 punti, tre in meno rispetto al Palermo attuale.

Il vantaggio sulla seconda classificata, il Perugia di Massimo Oddo, era di cinque lunghezze, mentre il Chievo di Michele Marcolini, terzo, si trovava a sei punti.

Il Palermo sta quindi viaggiando a un ritmo superiore anche rispetto a quello del Benevento che avrebbe poi conquistato la Serie A.

Un risultato che testimonia la capacità di Inzaghi di costruire squadre competitive e di imprimere una mentalità vincente fin dalle prime giornate.

Empoli, Sassuolo, Verona e Parma: i precedenti delle grandi capolista

L’analisi del Corriere dello Sport firmata da Tullio Calzone prende in considerazione anche altre formazioni protagoniste di partenze importanti nella storia recente della Serie B.

L’Empoli di Mario Somma, nella stagione 2004/2005, aveva sei punti di vantaggio sulle inseguitrici Torino e Ascoli, entrambe a quota 20.

Stesso margine per il Sassuolo di Eusebio Di Francesco nel 2012/2013, con quattro punti di vantaggio sul Verona e sei sul Livorno terzo.

Il Verona della stagione 2016/2017 e il Parma del 2023/2024 avevano invece accumulato cinque punti di vantaggio sulla terza posizione.

In nove degli ultimi ventitré campionati, la classifica dopo undici giornate risultava decisamente più equilibrata, con le prime tre squadre ancora molto vicine.

In tre occasioni, nelle stagioni 2008/2009, 2014/2015 e 2015/2016, erano addirittura due le formazioni appaiate al comando.

Il Palermo attuale, invece, è riuscito a creare un distacco significativo già nella prima parte del torneo.

Palermo, sei rimonte e ancora margini di crescita

Nonostante i numeri da record, la formazione di Inzaghi ha ancora aspetti sui quali lavorare.

In sei occasioni, infatti, i rosanero sono stati costretti a rimontare dopo essere passati in svantaggio.

Un dato che evidenzia alcune difficoltà nell’approccio alle partite, ma che allo stesso tempo conferma la capacità della squadra di reagire alle situazioni complicate.

Il Palermo non ha mai perso e ha dimostrato di possedere risorse tecniche e caratteriali importanti.

Proprio questa capacità di migliorare rappresenta, secondo l’analisi del quotidiano sportivo, una delle prospettive più incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Il prossimo impegno sarà contro il Catanzaro, avversario che nella passata stagione aveva interrotto il cammino rosanero nei playoff.

Una sfida dal significato particolare, nella quale Inzaghi cercherà di confermare il primato e proseguire una marcia che, dopo undici giornate, sta già riscrivendo la storia del Palermo in Serie B.