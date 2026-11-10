Gazzetta del Sud: “Catanzaro, crisi senza fine: Iemmello non segna da sette partite. Mignani cerca la svolta prima del Palermo”

Il Catanzaro attraversa uno dei momenti più complicati delle ultime stagioni. Ultimo in classifica con appena sei punti dopo undici giornate, il club giallorosso si trova a fare i conti con un rendimento nettamente inferiore alle aspettative, nonostante investimenti economici sostanzialmente in linea con quelli del precedente campionato. Una situazione che preoccupa in vista della ripresa della Serie B, quando al Ceravolo arriverà il Palermo capolista.

Come analizza la Gazzetta del Sud, le difficoltà della formazione calabrese non dipendono soltanto dal cambio di allenatore, ma soprattutto dal rendimento di diversi giocatori importanti, tra veterani e nuovi acquisti. A partire dal capitano Pietro Iemmello, fermo a due reti e senza gol da sette partite consecutive.





Catanzaro, oltre 10 milioni di euro di stipendi ma soltanto sei punti

Il confronto tra investimenti e risultati evidenzia le difficoltà della stagione giallorossa.

Secondo i dati della Lega Serie B riportati dalla Gazzetta del Sud, il Catanzaro sostiene attualmente un costo lordo per gli stipendi dei calciatori pari a 10 milioni e 182mila euro, cifra che colloca la società al dodicesimo posto nella graduatoria dei monte ingaggi del campionato.

Un investimento praticamente identico a quello della passata stagione, quando la spesa era stata di 10 milioni e 125mila euro.

La differenza iniziale relativa allo staff tecnico, con un risparmio di circa 200mila euro lordi, è stata nel frattempo superata dall’arrivo del nuovo allenatore e dei suoi collaboratori.

Il problema, dunque, non riguarda una riduzione significativa delle risorse economiche, ma il rendimento della squadra.

Nello scorso campionato, dopo undici giornate, il Catanzaro allenato da Alberto Aquilani aveva conquistato 15 punti e iniziava a risalire la classifica grazie a una serie di tre vittorie consecutive.

Quest’anno, invece, Michele Mignani, arrivato in panchina da appena due settimane, affronta la sosta con la squadra all’ultimo posto e soltanto sei punti.

Iemmello, sette partite senza gol: mai così a lungo con il Catanzaro

Tra i giocatori maggiormente coinvolti nella crisi offensiva figura Pietro Iemmello.

Il capitano giallorosso, protagonista delle precedenti stagioni e spesso decisivo con le proprie reti, ha segnato appena due gol nelle prime undici giornate.

Il dato più significativo riguarda però il lungo digiuno realizzativo: Iemmello non trova la rete da sette partite consecutive, un periodo senza gol mai registrato in precedenza durante la sua esperienza con il Catanzaro.

Come sottolinea la Gazzetta del Sud, il centravanti ha già attraversato in passato fasi iniziali poco prolifiche, riuscendo successivamente a ritrovare continuità.

Questa volta, però, il suo rendimento appare condizionato anche dai problemi fisici che gli hanno impedito di svolgere regolarmente la preparazione estiva.

A incidere è inoltre il funzionamento complessivo della squadra, che fatica a creare le condizioni ideali per valorizzare le caratteristiche del proprio attaccante.

Allo stesso tempo, il capitano non è ancora riuscito a esprimersi sui livelli ai quali aveva abituato la tifoseria.

Catanzaro, deludono i nuovi acquisti: da Mosti a Pecorino

Le difficoltà non riguardano soltanto Iemmello.

Anche diversi elementi esperti, tra cui Pigliacelli e Antonini, stanno offrendo prestazioni inferiori alle aspettative.

Il problema più evidente, tuttavia, riguarda i nuovi acquisti, che finora non sono riusciti a garantire il salto di qualità atteso.

Pecorino, arrivato per sostituire Pittarello, ha collezionato appena sei presenze per un totale di 229 minuti, realizzando una rete su calcio di rigore.

Più che il numero di gol, a pesare è soprattutto il ridotto impiego, condizionato dai problemi muscolari che ne hanno limitato la disponibilità.

Il Catanzaro avrebbe infatti bisogno di un centravanti capace di offrire continuità e presenza offensiva.

Situazione complicata anche per Mosti, chiamato a raccogliere l’eredità di Pontisso.

Il centrocampista, reduce da due stagioni positive con la Juve Stabia e da un campionato da otto reti, non è ancora riuscito a riproporre le prestazioni offerte a Castellammare.

Un rendimento che priva il Catanzaro di qualità, fantasia e inserimenti offensivi, caratteristiche fondamentali per affiancare il lavoro di regia di Petriccione.

Ruggero, Candela e Pafundi: le difficoltà della rosa giallorossa

Come evidenzia ancora la Gazzetta del Sud, anche il reparto difensivo e le corsie laterali stanno risentendo delle prestazioni poco convincenti di alcuni nuovi arrivati.

Ruggero, individuato come possibile sostituto di Cassandro, non è ancora riuscito a imporsi e si trova attualmente alle spalle di Frosinini nelle gerarchie.

Il suo rendimento è lontano da quello mostrato durante l’esperienza alla Juve Stabia.

Sulla fascia destra, invece, Candela sta incontrando difficoltà nel raccogliere l’eredità di Favasuli.

L’esterno non ha ancora ritrovato la continuità e l’incisività che avevano caratterizzato la sua esperienza a Venezia.

Tra i giocatori sotto osservazione figura anche Pafundi.

Il giovane talento ha perso spazio nelle rotazioni, mentre Cisse e successivamente Liberali sono riusciti a conquistare maggiore fiducia grazie a prestazioni considerate più funzionali al gioco collettivo.

Pafundi, invece, nelle occasioni ricevute ha spesso cercato soluzioni individuali, senza riuscire a incidere come sperato.

Catanzaro-Palermo, Mignani cerca risposte durante la sosta

Il quadro tracciato dalla Gazzetta del Sud evidenzia una crisi che coinvolge diversi reparti e che richiederà un lavoro approfondito da parte di Michele Mignani.

La sosta per le nazionali rappresenta un’occasione importante per intervenire sugli equilibri della squadra, recuperare gli infortunati e cercare di restituire fiducia ai giocatori più rappresentativi.

Alla ripresa, però, il calendario presenterà subito un ostacolo particolarmente impegnativo.

Il Catanzaro ospiterà infatti il Palermo di Filippo Inzaghi, primo in classifica con 27 punti e ancora imbattuto dopo undici giornate.

Per i giallorossi sarà una sfida delicata, nella quale serviranno risposte soprattutto dai calciatori chiamati a trascinare la squadra.

Il recupero della migliore condizione di Iemmello e il contributo dei nuovi acquisti saranno elementi fondamentali per provare a invertire una tendenza che ha portato il Catanzaro all’ultimo posto della Serie B.