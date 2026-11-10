Giornale di Sicilia: “Palermo, la difesa prende più gol ma Inzaghi vola: solo due clean sheet in undici giornate”

Il Palermo di Filippo Inzaghi sta dimostrando che per vincere non è sempre necessario mantenere la porta inviolata. La formazione rosanero guida la classifica di Serie B nonostante una difesa che, rispetto alle stagioni precedenti, concede più reti agli avversari. Una trasformazione legata soprattutto alla nuova mentalità offensiva della squadra, capace di compensare i gol subiti con una produzione realizzativa decisamente superiore.

Come analizza Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il clean sheet non rappresenta più una condizione indispensabile per conquistare punti. Il Palermo ha infatti subito 13 reti nelle prime undici giornate, ma ne ha realizzate ben 25, confermandosi il miglior attacco del campionato.





Palermo, 25 gol fatti e 13 subiti: la nuova filosofia di Inzaghi

Il cambiamento introdotto da Filippo Inzaghi emerge chiaramente dai numeri.

Il Palermo ha spostato il proprio equilibrio verso una proposta di gioco maggiormente offensiva, privilegiando la ricerca del gol e la capacità di mettere sotto pressione gli avversari.

Il cambio di modulo e l’atteggiamento più propositivo hanno contribuito a trasformare le caratteristiche della squadra, che non considera più la solidità difensiva come l’unica strada per ottenere risultati.

Secondo quanto sottolineato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la coppia di portieri composta da Perin e Fortin ha incassato complessivamente 13 reti, con una media superiore a un gol subito per partita.

Un dato compensato dai 25 centri messi a segno dall’attacco rosanero.

La formazione di Inzaghi ha quindi dimostrato di poter vincere e conquistare punti anche quando gli avversari riescono a trovare la via della rete.

Palermo, appena due partite senza subire gol

Il dato più significativo riguarda il numero di clean sheet conquistati nelle prime undici giornate.

Il Palermo è riuscito a mantenere la porta inviolata soltanto in due occasioni: nella gara inaugurale contro la Juve Stabia e nella vittoria esterna contro il Mantova.

In tutte le altre partite i rosanero hanno incassato almeno una rete.

Una statistica che evidenzia una minore impermeabilità difensiva rispetto alle stagioni precedenti, senza però compromettere il rendimento complessivo della squadra.

Il Palermo, infatti, è ancora imbattuto e occupa il primo posto in classifica.

Il confronto con la passata stagione: cinque clean sheet e otto gol subiti

Come evidenzia il Giornale di Sicilia nell’approfondimento firmato da Salvatore Orifici, il confronto con il campionato precedente permette di comprendere quanto sia cambiata la squadra.

Dopo undici giornate della passata stagione, il Palermo aveva subito appena otto reti, cinque in meno rispetto alle 13 attuali.

Inoltre, era riuscito a mantenere la porta inviolata in cinque occasioni, contro Frosinone, Südtirol, Bari, Venezia e Pescara.

Numeri difensivi migliori rispetto a quelli registrati dalla formazione di Inzaghi.

Eppure, nonostante la maggiore solidità, il Palermo occupava una posizione compresa tra il quinto e il sesto posto, lontano dall’attuale primato.

Un confronto che dimostra come la capacità di segnare e di reagire alle difficoltà stia incidendo in maniera determinante sul rendimento della squadra rosanero.

Anche il Palermo di Dionisi subiva meno gol

L’analisi prende in considerazione anche la stagione guidata da Alessio Dionisi, conclusa con risultati inferiori alle aspettative.

Anche in quel caso, dopo undici giornate, il Palermo presentava numeri difensivi migliori rispetto alla squadra attuale.

I rosanero avevano infatti mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni, contro Cremonese, Cesena, Reggiana e Mantova.

Le reti subite erano state complessivamente nove, quattro in meno rispetto alle 13 incassate quest’anno.

Nonostante questo, la stagione si era sviluppata in maniera molto diversa rispetto all’attuale campionato, nel quale il Palermo di Inzaghi sta occupando stabilmente le posizioni di vertice.

Palermo, l’attacco fa la differenza ma la difesa può migliorare

Come osserva ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il rendimento dei rosanero sembra riflettere un cambiamento più generale nel modo di interpretare il calcio.

La capacità di produrre occasioni, segnare con continuità e imporre il proprio gioco sta assumendo un peso sempre maggiore rispetto alla ricerca esclusiva della solidità difensiva.

Il Palermo rappresenta un esempio di questa evoluzione: subisce più gol rispetto al passato, ma riesce comunque a ottenere risultati migliori.

Resta tuttavia un margine di miglioramento importante.

Ridurre le reti incassate e aumentare il numero di partite concluse senza subire gol permetterebbe alla formazione di Inzaghi di aggiungere ulteriore solidità a un rendimento già estremamente positivo.

L’obiettivo sarà quindi trovare il giusto equilibrio tra una fase offensiva particolarmente efficace e una maggiore attenzione difensiva, senza rinunciare alla mentalità propositiva che ha portato il Palermo in testa alla Serie B.