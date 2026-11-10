Corriere dello Sport: “Palermo, usa di più la testa: 32 gol segnati ma nessuno di testa. Il dato che sorprende”

Il Palermo di Filippo Inzaghi vanta il miglior attacco della Serie B, ma tra i numeri della formazione rosanero emerge una statistica decisamente particolare. Nonostante i 32 gol realizzati tra campionato e Coppa Italia, nessuno è arrivato con un colpo di testa. Un dato sorprendente, soprattutto considerando quanto la squadra fosse efficace nel gioco aereo durante la passata stagione.

A evidenziare questa curiosità è Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, attraverso un’analisi delle caratteristiche offensive della capolista e dei cambiamenti introdotti nell’attuale stagione.





Palermo, 32 gol tutti di piede: cambia il modo di attaccare

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha realizzato finora 25 reti in campionato e sette in Coppa Italia, senza mai trovare la via del gol attraverso un colpo di testa.

Un dato che rappresenta una netta differenza rispetto alla passata stagione, quando i rosanero potevano contare su diversi specialisti del gioco aereo.

Tra questi spiccava Joel Pohjanpalo, capace di realizzare sei dei suoi 25 gol complessivi con conclusioni di testa. Le prime due reti della sua stagione, contro Reggiana e Südtirol, erano arrivate proprio in questo modo.

Oltre al centravanti finlandese, il Palermo poteva contare sulle qualità aeree di Le Douaron e sugli inserimenti di Segre, senza dimenticare il contributo dei difensori sulle palle inattive.

Quest’anno, invece, la squadra di Inzaghi ha sviluppato soluzioni offensive differenti, privilegiando la qualità tecnica e le conclusioni di piede.

Pohjanpalo cambia movimenti, decisiva la qualità degli esterni

Il cambiamento riguarda soprattutto il modo in cui il Palermo occupa l’area avversaria e costruisce le occasioni da gol.

Pohjanpalo partecipa maggiormente alla manovra attraverso movimenti a rientrare, mentre gli esterni rappresentano una delle principali risorse offensive della squadra.

La qualità balistica dei giocatori rosanero permette di cercare la porta attraverso combinazioni strette, inserimenti e conclusioni dalla distanza.

Secondo l’analisi del Corriere dello Sport firmata da Paolo Vannini, il Palermo attuale dispone di numerosi calciatori capaci di calciare con precisione e potenza, come dimostrano diverse reti realizzate in questo avvio di stagione.

Una trasformazione che ha ridotto la ricerca sistematica dei cross indirizzati verso la testa del centravanti finlandese, favorendo invece un gioco più orientato agli scambi e alle conclusioni di piede.

Palermo, nessun gol da calcio d’angolo: l’anno scorso furono 15 da palla inattiva

Un’altra statistica significativa riguarda le situazioni da fermo.

Nonostante la qualità della rosa e la presenza di giocatori strutturati fisicamente, il Palermo non ha ancora realizzato reti sugli sviluppi di calci d’angolo o altre palle inattive, escludendo il rigore segnato in Coppa Italia.

Un dato che contrasta con quanto accaduto nella passata stagione, quando i rosanero avevano segnato ben 15 gol da palla inattiva.

Il cambiamento è evidente, ma non sembra rappresentare un problema per la squadra di Inzaghi, che continua a segnare con regolarità e a guidare la classifica.

La capacità di trovare soluzioni differenti ha infatti compensato la momentanea assenza di reti attraverso il gioco aereo e le situazioni da fermo.

Palermo, zero rigori a favore dopo undici giornate

Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, c’è un’ulteriore particolarità nei numeri offensivi della capolista.

Dopo undici giornate di Serie B, il Palermo non ha ancora beneficiato di un calcio di rigore.

Tutte le 25 reti realizzate in campionato sono quindi arrivate su azione, senza conclusioni dal dischetto.

L’unico rigore trasformato in questa stagione è quello realizzato da Antonio Palumbo in Coppa Italia contro il Mantova.

Sul fronte opposto, invece, i rosanero hanno già subito due calci di rigore, entrambi concessi nella stessa partita contro l’Empoli.

Numeri curiosi per una formazione che, nonostante l’assenza di reti di testa e di rigori a favore in campionato, continua a vantare il miglior attacco della categoria.

Il Palermo di Inzaghi ha dunque cambiato il proprio modo di segnare, puntando maggiormente sulla tecnica e sulla qualità delle conclusioni. E con 32 reti già realizzate tra campionato e Coppa Italia, i risultati sembrano confermare l’efficacia delle nuove soluzioni offensive.