Palermo Women, Chiappara: «Vittoria meritata, le ragazze sono state bravissime. Già concentrati sulla prossima»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
chiappara palermo women femminile

Il Palermo Women conquista una netta vittoria per 5-0 contro il Colleferro Femminile nella quarta giornata del Girone D di Serie C Femminile. Un successo che premia il lavoro svolto dalla formazione rosanero, capace di mettere in pratica le indicazioni tattiche preparate durante le ultime due settimane.

Al termine dell’incontro, l’allenatore Emanuele Chiappara ha commentato la prestazione delle sue giocatrici ai microfoni ufficiali del Palermo FC, esprimendo grande soddisfazione per l’atteggiamento mostrato in campo e per i progressi sul piano offensivo.


Chiappara: «Le ragazze hanno applicato il lavoro svolto in allenamento»

«La partita è andata bene sotto tutti i punti di vista, dall’approccio all’applicazione in campo. Le ragazze sono state bravissime a mettere in pratica il lavoro specifico svolto in queste due settimane, comprendendo e sviluppando trame di gioco che ci hanno creato condizioni favorevoli».

Il tecnico rosanero ha quindi sottolineato l’importanza del lavoro tattico effettuato durante la preparazione della partita, soprattutto per quanto riguarda i movimenti delle centrocampiste e delle attaccanti.

«Questa vittoria premia l’allenamento fatto su alcune situazioni tattiche, in particolare con centrocampiste e attaccanti sui tempi di giocata e gli smarcamenti. Abbiamo realizzato gol interessanti su azioni ben costruite, scendendo in campo con la giusta mentalità».

Palermo Women, Chiappara soddisfatto dell’attacco

La vittoria contro il Colleferro ha visto andare a segno cinque giocatrici diverse: Dragotto, Gippetto, Di Salvo, Chirillo e Caravello.

Un dato che conferma i progressi offensivi della formazione rosanero, evidenziati anche dallo stesso allenatore.

«Siamo contenti che le attaccanti abbiano concretizzato di più rispetto alle uscite precedenti. Pur avendo avuto altre occasioni nitide non andate a buon fine, siamo molto soddisfatti e abbiamo già la testa alla prossima partita».

Il Palermo Women archivia così il successo contro il Colleferro Femminile con la consapevolezza dei progressi compiuti, ma anche con la volontà di continuare a migliorare in vista dei prossimi impegni di campionato.

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