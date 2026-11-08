Serie D girone I, Reggina e Sambiase comandano. Igea Virtus corsara a Palermo, crollano Enna e Ragusa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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L’undicesima giornata del girone I di Serie D regala risultati importanti nella corsa al vertice e nella lotta per la salvezza. Reggina e Sambiase si confermano al comando della classifica con 26 punti, mentre la Vibonese resta in scia a quota 24. Colpo esterno della Nuova Igea Virtus sul campo dell’Athletic Palermo, mentre Enna e Ragusa continuano ad attraversare un momento difficile.

La Reggina non sbaglia sul campo neutro di Troina, imponendosi per 3-0 contro l’Enna. Una vittoria netta che permette agli amaranto di mantenere il primato e lascia i gialloverdi sul fondo della graduatoria con appena tre punti.


Risponde il Sambiase, che supera 2-0 il Ragusa e resta appaiato alla formazione calabrese. Situazione sempre più complicata per gli iblei, ancora senza vittorie e fermi a quota tre.

Tiene il passo anche la Vibonese, protagonista di un successo esterno per 2-1 contro il Castrum Favara. I rossoblù salgono a 24 punti, mantenendo un distacco di appena due lunghezze dalla coppia di testa.

Igea Virtus, vittoria pesante contro l’Athletic Palermo

Tra i risultati più importanti della giornata spicca il successo della Nuova Igea Virtus, capace di imporsi per 2-1 sul campo dell’Athletic Club Palermo.

Al Velodromo Paolo Borsellino, la formazione giallorossa conquista tre punti preziosi per interrompere il periodo negativo delle ultime settimane.

L’Igea Virtus sale così a 18 punti, agganciando la Digiesse PraiaTortora, mentre l’Athletic Palermo resta fermo a quota 14.

Per i nerorosa arriva una battuta d’arresto casalinga che rallenta il cammino in classifica.

Modica travolgente, il Siracusa batte la Nissa

Giornata positiva anche per il Modica, che conquista una larga vittoria contro il Licata.

I rossoblù si impongono con un netto 5-1, salendo a 13 punti e conquistando un successo importante per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Vince anche il Siracusa, che supera 1-0 la Nissa in una sfida delicata per entrambe le formazioni.

Gli aretusei raggiungono quota 14 punti, considerando la penalizzazione di sette lunghezze, mentre la Nissa resta a 12.

Il Milazzo conquista tre punti battendo 3-1 il Vigor Lamezia, portandosi a quota 19 e agganciando momentaneamente l’Avola, che deve ancora scendere in campo.

Successo esterno anche per il Trapani, che supera 2-0 la Digiesse PraiaTortora. I granata raggiungono nove punti in classifica, tenendo conto della penalizzazione di cinque lunghezze.

A completare il programma resta Gela-Avola, con calcio d’inizio alle 17 allo stadio Vincenzo Presti.

Serie D girone I, risultati dell’11ª giornata

Domenica 8 novembre 2026

Partita Risultato
Castrum Favara – Vibonese 1-2
Digiesse PraiaTortora – Trapani 0-2
Enna – Reggina 0-3
Milazzo – Vigor Lamezia 3-1
Modica – Licata 5-1
Sambiase – Ragusa 2-0
Siracusa – Nissa 1-0
Athletic Palermo – Nuova Igea Virtus 1-2
Gela – Avola Ore 17

Classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti PG
1 Reggina 26 11
2 Sambiase 26 11
3 Vibonese 24 11
4 Avola 19 10
5 Milazzo 19 11
6 Digiesse PraiaTortora 18 11
7 Nuova Igea Virtus 18 11
8 Siracusa (-7) 14 11
9 Athletic Palermo 14 11
10 Licata 14 11
11 Modica 13 11
12 Gela (-1) 12 10
13 Nissa 12 11
14 Trapani (-5) 9 11
15 Castrum Favara 8 11
16 Vigor Lamezia 8 11
17 Ragusa 3 11
18 Enna 3 11

Classifica aggiornata ai risultati delle gare delle 14:30 e delle 15:00. Gela e Avola devono ancora disputare la partita dell’undicesima giornata. Penalizzazioni già applicate ai punti.

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