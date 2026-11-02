Athletic Palermo, caso stipendi: pagata solo una parte di settembre. Nuovo malcontento tra i calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
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Non si placa la questione stipendi in casa Athletic Club Palermo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ilovepalermocalcio.com, dopo le polemiche della scorsa settimana e l’allenamento saltato per le tensioni interne al gruppo, nella mattinata di oggi, lunedì 2 novembre, la società ha provveduto a corrispondere ai calciatori soltanto una parte degli emolumenti relativi al mese di settembre.

Una situazione che non avrebbe soddisfatto le aspettative della squadra, che attendeva invece il saldo completo della mensilità arretrata.


Athletic Palermo, incontro questa mattina: stipendi pagati solo in parte

Secondo le informazioni raccolte, questa mattina si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte Cottone e il direttore sportivo Giampiero Clemente.

Al centro del confronto, la questione dei pagamenti che aveva già provocato tensioni nei giorni scorsi. La società ha effettuato un versamento relativo agli stipendi di settembre, ma l’importo corrisposto sarebbe soltanto parziale.

I calciatori si aspettavano di ricevere l’intera mensilità. Il pagamento, dunque, rappresenta un primo passo, ma non risolve completamente la situazione.

Le polemiche della scorsa settimana e l’allenamento saltato

La vicenda si inserisce in un clima già delicato. La scorsa settimana erano emerse tensioni legate al pagamento degli stipendi, culminate in un allenamento saltato.

Inizialmente, il direttore sportivo Clemente aveva ridimensionato il caso, assicurando che la mensilità di settembre sarebbe stata corrisposta entro la settimana.

Anche l’allenatore Giuseppe Ferazzoli, alla vigilia della trasferta contro la Vigor Lamezia, aveva confermato l’esistenza di questioni interne da affrontare, spiegando: «C’è stato soltanto un problema martedì, quando abbiamo saltato l’allenamento per alcune questioni interne che dovevamo affrontare e discutere».

Il successo a Lamezia non cancella le questioni societarie

Sul campo, intanto, l’Athletic Palermo ha risposto con una vittoria importante, imponendosi per 1-0 in trasferta contro la Vigor Lamezia grazie alla rete di Varela.

Un successo che ha permesso ai nerorosa di dare continuità ai risultati sportivi, ma che non ha cancellato le questioni economiche emerse all’interno dello spogliatoio.

Il versamento parziale effettuato oggi lascia infatti ancora aperto il nodo degli stipendi di settembre. Resta da capire quando la società provvederà a saldare la parte restante della mensilità, attesa dai calciatori dopo le rassicurazioni dei giorni scorsi.

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