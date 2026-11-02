Palermo, settore giovanile: Primavera raggiunta la rimonta col Catanzaro, Under 14 travolgente. Tutti i risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
primavera palermo

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Palermo. Tra i risultati spiccano il pareggio in rimonta della Primavera contro il Catanzaro e la netta vittoria dell’Under 14 maschile, sempre contro la formazione calabrese.

La squadra allenata da Stefano De Angelis ha pareggiato 2-2 contro il Catanzaro nell’ottava giornata del campionato Primavera 2, Girone B. I rosanero hanno dimostrato ancora una volta carattere e determinazione, riuscendo a recuperare lo svantaggio grazie alle reti di Amato e Ribaudo. Un punto conquistato con una reazione nel finale, a conferma della capacità della formazione palermitana di non arrendersi.


Grande successo, invece, per l’Under 14 maschile, che ha superato il Catanzaro con un netto 5-1 nella terza giornata del campionato Under 14 Pro. Protagonisti Oneto e Zuccaro, entrambi autori di una doppietta, mentre Mulè ha completato il tabellino dei marcatori.

Sconfitta esterna per l’Under 17 maschile, battuta 4-1 dal Benevento nell’ottava giornata del campionato nazionale di categoria. La rete rosanero è stata realizzata da Pecoraro.

Battuta d’arresto anche per l’Under 17 femminile, superata 5-1 dall’Academy Corona nella terza giornata del campionato Under 14 Regionale Maschile. A segno per il Palermo Cilio.

Tutti i risultati del Settore Giovanile e Femminile del Palermo

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 8ª giornata

Palermo-Catanzaro 2-2

Marcatori Palermo: Amato, Ribaudo.

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

Benevento-Palermo 4-1

Marcatore Palermo: Pecoraro.

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Under 14 Regionale Maschile – Girone B, 3ª giornata

Academy Corona-Palermo 5-1

Marcatrice Palermo: Cilio.

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Under 14 Pro – Girone 1, 3ª giornata

Palermo-Catanzaro 5-1

Marcatori Palermo: Oneto (2), Zuccaro (2), Mulè.

Altre notizie

ascoli palermo 0-1 (37) tifosi

Ascoli-Palermo, oggi alle 16 il via alla vendita dei biglietti: atteso il pienone al Del Duca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (23)

Palermo, Ranocchia festeggia le 100 presenze in rosanero: «Tre punti e 100 in rosanero» (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
gervinho-gol-esultanza

Escl. Gervinho: «Hernani è un mago. Quanti balli con lui. In Italia mi volevano almeno altre tre squadre»

Giorgio Elia Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (63)

Palermo, la partenza di Inzaghi è da record: mai così bene nelle sue promozioni

Manfredi Esposito Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-02 113716

Di Marzio esalta Vavassori: «Lo convocherei in Nazionale. Sarà il futuro dell’Atalanta, spero anche dell’Italia» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-02 104920

Palermo, Vavassori fa impazzire anche i tifosi della Juventus: «Mostruoso! Se fosse bianconero saremmo avanti di 5 punti» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (11)

Tuttosport: “Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen e Inzaghi da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (61)

Tuttosport: “Il Palermo senza freni vola a +6. Johnsen e Vavassori firmano la fuga rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (85)

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen e Inzaghi da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (84)

Gazzetta dello Sport: “Palermo senza limiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (100)

Giornale di Sicilia: “Cassandro a tutto campo, Augello blinda la fascia, Peda ripaga la fiducia. Le pagelle di Palermo-Vicenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (47)

Giornale di Sicilia: “Buon compleanno Palermo. È una torta con due gioielli”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026

Ultimissime

primavera palermo

Palermo, settore giovanile: Primavera raggiunta la rimonta col Catanzaro, Under 14 travolgente. Tutti i risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
ascoli palermo 0-1 (37) tifosi

Ascoli-Palermo, oggi alle 16 il via alla vendita dei biglietti: atteso il pienone al Del Duca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (23)

Palermo, Ranocchia festeggia le 100 presenze in rosanero: «Tre punti e 100 in rosanero» (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-02 151550

Palermo C5, i rosanero sfiorano l’impresa: 4-4 contro la capolista Giudecca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
gervinho-gol-esultanza

Escl. Gervinho: «Hernani è un mago. Quanti balli con lui. In Italia mi volevano almeno altre tre squadre»

Giorgio Elia Novembre 2, 2026