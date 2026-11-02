Palermo, settore giovanile: Primavera raggiunta la rimonta col Catanzaro, Under 14 travolgente. Tutti i risultati

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Palermo. Tra i risultati spiccano il pareggio in rimonta della Primavera contro il Catanzaro e la netta vittoria dell’Under 14 maschile, sempre contro la formazione calabrese.

La squadra allenata da Stefano De Angelis ha pareggiato 2-2 contro il Catanzaro nell’ottava giornata del campionato Primavera 2, Girone B. I rosanero hanno dimostrato ancora una volta carattere e determinazione, riuscendo a recuperare lo svantaggio grazie alle reti di Amato e Ribaudo. Un punto conquistato con una reazione nel finale, a conferma della capacità della formazione palermitana di non arrendersi.





Grande successo, invece, per l’Under 14 maschile, che ha superato il Catanzaro con un netto 5-1 nella terza giornata del campionato Under 14 Pro. Protagonisti Oneto e Zuccaro, entrambi autori di una doppietta, mentre Mulè ha completato il tabellino dei marcatori.

Sconfitta esterna per l’Under 17 maschile, battuta 4-1 dal Benevento nell’ottava giornata del campionato nazionale di categoria. La rete rosanero è stata realizzata da Pecoraro.

Battuta d’arresto anche per l’Under 17 femminile, superata 5-1 dall’Academy Corona nella terza giornata del campionato Under 14 Regionale Maschile. A segno per il Palermo Cilio.

Tutti i risultati del Settore Giovanile e Femminile del Palermo

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 8ª giornata

Palermo-Catanzaro 2-2

Marcatori Palermo: Amato, Ribaudo.

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

Benevento-Palermo 4-1

Marcatore Palermo: Pecoraro.

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Under 14 Regionale Maschile – Girone B, 3ª giornata

Academy Corona-Palermo 5-1

Marcatrice Palermo: Cilio.

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Under 14 Pro – Girone 1, 3ª giornata

Palermo-Catanzaro 5-1

Marcatori Palermo: Oneto (2), Zuccaro (2), Mulè.