Di Marzio esalta Vavassori: «Lo convocherei in Nazionale. Sarà il futuro dell’Atalanta, spero anche dell’Italia» (VIDEO)

Dominic Vavassori continua a far parlare di sé, anche fuori da Palermo. Le prestazioni del giovane attaccante rosanero non sono passate inosservate agli occhi di Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, che ha speso parole di grande elogio nei suoi confronti durante un intervento a Football Exchange.

Il giornalista si è spinto fino a proporre una convocazione in Nazionale per il talento del Palermo, sottolineandone le qualità tecniche, la personalità e la capacità di incidere sulle partite.





«Voglio fare una provocazione. Tu mi dicevi quale giocatore convocherei? Ecco, io convocherei Vavassori del Palermo. Perché Vavassori del Palermo è un giocatore che, nonostante giochi in Serie B, è determinante in ogni azione offensiva del Palermo».

Di Marzio ha poi ricordato alcune delle prestazioni più significative del giovane rosanero, evidenziando il peso avuto nei successi della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

«Qualche partita delicata l’ha risolta Vavassori, contro il Padova, contro la Carrarese. È un giocatore che ha qualità, che ha fantasia, cattiveria».

Di Marzio: «Sarà il futuro dell’Atalanta e spero della Nazionale»

L’esperto di calciomercato di Sky Sport ha quindi allargato il discorso al futuro del calciatore, indicando nell’Atalanta e nella Nazionale italiana due possibili tappe importanti della sua carriera.

«Io credo che lui sarà poi il futuro dell’Atalanta e mi auguro possa essere anche il futuro della Nazionale. Se dovesse essere così, poi riprendiamo questa clip, almeno possiamo dire che Gianluca Di Marzio l’aveva detto».

Parole importanti, che confermano la crescente attenzione intorno a Vavassori. L’attaccante rosanero è reduce dalla doppietta realizzata nella vittoria per 3-1 contro il Vicenza, una prestazione che gli ha permesso di raggiungere quota sei reti in campionato.

Sotto la guida di Inzaghi, Vavassori si sta affermando come uno dei protagonisti del Palermo capolista della Serie B. La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e risultare decisivo negli ultimi metri sta attirando l’interesse degli osservatori e degli addetti ai lavori.

L’investitura di Gianluca Di Marzio, arrivata nel corso di Football Exchange, rappresenta un ulteriore riconoscimento per il giovane talento, che continua a trascinare il Palermo e a far parlare di sé anche in prospettiva futura.

Di seguito il video con le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio.