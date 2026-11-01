Ranocchia dopo Palermo-Vicenza 3-1: «Le 100 presenze un traguardo importantissimo. Questa squadra è forte mentalmente»

Il Palermo supera 3-1 il Vicenza allo stadio Renzo Barbera e consolida il primato in classifica. Al termine della sfida, valida per la decima giornata del campionato di Serie B, il centrocampista rosanero Filippo Ranocchia è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo FC, analizzando la vittoria in rimonta e raccontando le emozioni per il traguardo delle 100 presenze con la maglia rosanero.

Il numero 10 si è soffermato anche sulla forza mentale del gruppo, sull’iniziativa dedicata ai venti abbonati più anziani del club e sulla prossima trasferta contro l’Ascoli.





Il Palermo batte il Vicenza, che partita è stata?

«È stata una partita che è iniziata sicuramente non benissimo con quel calcio d’angolo a freddo, ma la squadra ha reagito benissimo senza farsi condizionare da questo gol subito a freddo. Poi, soprattutto con l’approccio del secondo tempo, siamo riusciti a portarla a casa».

Un’altra rimonta in questo campionato, che segnale è per il gruppo?

«Un segnale importante sicuramente, perché è una squadra anche forte da questo punto di vista mentale, che non si fa condizionare da un episodio negativo, che reagisce, che sa quello che deve fare e lo sta facendo».

Cento presenze con la maglia del Palermo questa sera, che significato ha per te questo traguardo?

«Ha un significato a livello personale sicuramente importantissimo. Sono molto contento che questa sera sia riuscito a coronarlo con una vittoria e spero che sia solo l’inizio di questa avventura».

Nel cerimoniale pre-gara hanno partecipato insieme a voi i 20 abbonati più anziani del club. Che valore ha avuto questa iniziativa per voi?

«È stata molto bella, l’abbiamo vissuta tutti bene, abbiamo scambiato due chiacchiere prima di entrare. Ci hanno sicuramente trasmesso, come un po’ tutta la città chiaramente, la loro passione e l’attaccamento alla maglia. Noi cerchiamo in tutti i modi di trasmetterlo in campo».

Ci si gode questa vittoria, poi la testa chiaramente andrà al match di Ascoli.

«Sì, giochiamo sicuramente neanche tra troppi giorni, quindi c’è da festeggiare stasera, poi si pensa ad Ascoli».

Una serata particolarmente significativa per Ranocchia, che ha celebrato le cento presenze in rosanero con una vittoria davanti al pubblico del Barbera. Il Palermo sale così a 26 punti, mantenendo sei lunghezze di vantaggio sul Modena, prima della trasferta di venerdì sera contro l’Ascoli.