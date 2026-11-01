Ranocchia dopo Palermo-Vicenza 3-1: «Vittoria dal peso incredibile, nello spogliatoio ci siamo detti di rientrare assatanati»

Una vittoria pesantissima, arrivata in rimonta e davanti al pubblico del Renzo Barbera. Al termine di Palermo-Vicenza 3-1, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B, il centrocampista rosanero Filippo Ranocchia è intervenuto nel postpartita, commentando il successo della squadra di Filippo Inzaghi e spiegando cosa sia cambiato dopo l’intervallo.

Il centrocampista ha sottolineato soprattutto l’importanza dei tre punti, conquistati dopo il rocambolesco pareggio esterno contro il Pisa, e la soddisfazione personale per una serata particolarmente significativa.





«Questa vittoria ha un peso incredibile per noi. Volevamo dare più valore al pari di Pisa e volevamo raccogliere tre punti. Finora il nostro cammino è stato quasi perfetto e questa vittoria ha un valore immenso. Vogliamo continuare su questa strada. A livello personale sono felice, è stata una serata speciale sotto tutti i punti di vista».

Ranocchia ha poi risposto a una domanda sulla reazione del Palermo nella ripresa, dopo un primo tempo condizionato dal gol subito a freddo e chiuso sull’1-1 grazie alla rete di Dennis Johnsen.

«Sicuramente il gol a freddo ha spostato un po’ la partita. Ma secondo me nel primo tempo non abbiamo fatto una brutta partita. Dovevamo essere più precisi, ma la squadra c’era. In spogliatoio ci siamo guardati e ci siamo detti: dobbiamo rientrare assatanati. Abbiamo sfruttato le nostre qualità e ci siamo riusciti».

Una reazione concretizzata nella seconda frazione di gioco grazie alla doppietta di Vavassori, decisiva per completare la rimonta contro il Vicenza.

Con questo successo il Palermo sale a 26 punti in classifica, consolidando il primato e portandosi a sei lunghezze di vantaggio sul Modena. Venerdì sera i rosanero saranno impegnati sul campo dell’Ascoli per un’altra sfida importante nella corsa ai vertici della Serie B.