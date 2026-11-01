Palermo, la moglie di Strefezza si innamora della città: «Felice ogni giorno di più»

alermo conquista anche Larissa Bernardes, moglie dell’attaccante rosanero Gabriel Strefezza. Attraverso il proprio profilo Instagram, Larissa ha condiviso alcuni momenti della sua quotidianità nel capoluogo siciliano, accompagnandoli con parole che testimoniano il crescente legame con la città.

«Scoprire ogni piccolo angolo di Palermo, innamorandomi e felice ogni giorno di più 💗», ha scritto sui social, pubblicando un video che la ritrae mentre passeggia tra le caratteristiche stradine del centro cittadino.





Un messaggio semplice e spontaneo, che racconta il piacere di esplorare Palermo e scoprirne scorci e atmosfere.

Larissa Bernardes, la famiglia e il legame con Strefezza

Originaria del Brasile, Larissa Bernardes è legata a Gabriel Strefezza dal 2012, quando i due si sono conosciuti durante gli anni trascorsi dal calciatore nel settore giovanile del Corinthians.

Da allora ha accompagnato il marito nelle diverse tappe della sua carriera calcistica. La coppia ha due figlie, Manuela e Madalena.

Adesso, con l’esperienza di Strefezza in maglia rosanero, anche Palermo è entrata nella quotidianità della famiglia.

Le immagini pubblicate su Instagram mostrano una Larissa sorridente, intenta a scoprire gli angoli della città. Un racconto personale che testimonia come il capoluogo siciliano stia conquistando non soltanto i calciatori del Palermo, ma anche le loro famiglie.