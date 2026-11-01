Gazzetta dello Sport: “Palermo, occasione fuga contro il Vicenza. Inzaghi torna al 4-2-3-1, Barbera verso il pienone”

Il Palermo ha l’occasione di allungare in vetta alla classifica di Serie B. Dopo il pareggio tra Modena e Mantova, la formazione di Filippo Inzaghi può aumentare il vantaggio sulle inseguitrici battendo il Vicenza nella sfida in programma oggi, domenica 1° novembre, alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i rosanero potranno contare ancora una volta sulla spinta del proprio pubblico, in una serata speciale che coinciderà con il 126° anniversario della fondazione del club.





Palermo, il Barbera è un fortino: 16 vittorie nelle ultime 17 gare di campionato

Il rendimento casalingo rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra di Inzaghi.

Secondo i numeri riportati dalla Gazzetta dello Sport, da novembre 2025 il Palermo ha conquistato 16 vittorie nelle ultime 17 partite di campionato disputate al Renzo Barbera.

Un ruolino di marcia che testimonia la capacità dei rosanero di sfruttare il fattore campo. Contro il Vicenza, Inzaghi punta al quinto successo interno consecutivo in questo avvio di stagione.

La sfida contro la formazione allenata da Fabio Gallo arriva dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, una gara nella quale il Palermo ha dimostrato carattere rimontando due reti di svantaggio.

Inzaghi: «Il pareggio di Pisa ci ha dato grande consapevolezza»

Alla vigilia della partita, il tecnico rosanero ha sottolineato l’importanza della prestazione offerta in Toscana e della gestione delle energie nell’ultimo turno.

«Il pareggio di Pisa ci ha dato grande consapevolezza. Con i cambi abbiamo gestito le energie e ora avremo altra gente fresca in campo».

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe tornare al suo 4-2-3-1, recuperando dal primo minuto alcuni giocatori utilizzati meno nella trasferta infrasettimanale.

A centrocampo spazio alla coppia Segre-Ranocchia, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Vavassori, Hernani e Johnsen, alle spalle di Pohjanpalo.

In difesa, davanti a Perin, la formazione indicata dal quotidiano prevede Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello.

Palermo-Vicenza, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Panchina: Fortin, Nespola, Magnani, Bozzolan, Mazzitelli, Estevez, Gomes, Hernani, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Bani, Pierozzi, Palumbo, Barba, Strefezza, Joronen.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Sandon; Caferri, Bellemo, Valoti, Zonta, Costa; Rauti, Merkaj.

Allenatore: Fabio Gallo.

Panchina: Bagheria, Marchizza, Leverbe, Vescovi, Corazza, Carraro, Pietrelli, Rada, Talarico, Moncini, Morra, Alessio.

Indisponibili: Cuomo, Pellizzari, Tsadjout.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Vicenza, dove vederla in tv e streaming

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB.

Data: domenica 1° novembre 2026.

Orario: 19.30.

Stadio: Renzo Barbera, Palermo.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Politi e Belsanti.

Quarto ufficiale: Allegretta.

VAR: Baroni.

AVAR: Mazzoleni.

Il Palermo proverà dunque a sfruttare il pareggio delle inseguitrici per consolidare il primato, affidandosi alla spinta del Barbera in una serata che unirà l’obiettivo dei tre punti ai festeggiamenti per i 126 anni della società.