Tuttosport: “Palermo, nel giorno dei 126 anni serve un’altra vittoria. Inzaghi rilancia i titolari contro il Vicenza”

Il Palermo festeggia oggi, domenica 1° novembre, il suo 126° anniversario e vuole celebrarlo con una vittoria davanti ai propri tifosi. Alle ore 19.30, allo stadio Renzo Barbera, la formazione di Filippo Inzaghi affronterà il Vicenza nella decima giornata di Serie B, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.

Come racconta Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, i rosanero arrivano all’appuntamento dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, una partita che ha lasciato qualche rimpianto ma ha anche confermato la capacità della squadra di reagire nei momenti più difficili.





Palermo, il Barbera per allungare in classifica

Il Palermo vuole sfruttare il fattore campo, che finora si è rivelato determinante. I rosanero hanno vinto tutte le partite casalinghe disputate in questa stagione e sono ancora imbattuti al Barbera nell’anno solare 2026.

Secondo quanto sottolineato da Luigi Butera su Tuttosport, la sfida contro il Vicenza rappresenta un’occasione importante per dare ulteriore consistenza a una classifica già particolarmente positiva.

La formazione di Inzaghi è infatti reduce da una settimana impegnativa, durante la quale ha affrontato Carrarese e Pisa. Il pareggio in Toscana ha confermato la solidità caratteriale del gruppo, capace di rimontare due reti di svantaggio prima di subire il definitivo 3-3.

Contro il Vicenza, però, servirà una nuova prestazione convincente per tornare immediatamente al successo.

Inzaghi: «La partita di Pisa ci ha dato consapevolezza»

Il tecnico rosanero ha evidenziato l’importanza della reazione mostrata nell’ultimo turno, sottolineando la fiducia acquisita dalla squadra.

«L’ultima partita ci ha dato consapevolezza, eravamo riusciti a ribaltarla su un campo difficilissimo. Veniamo da una grande gara, ora vogliamo ripeterla davanti ai nostri tifosi».

Come ricostruisce Tuttosport nell’articolo firmato da Luigi Butera, Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi, entrambi fermatisi durante la partita contro il Pisa.

Il tecnico potrà però recuperare dal punto di vista delle energie alcuni elementi utilizzati meno nel turno infrasettimanale.

«La squadra sta bene, avremo gente fresca grazie alle scelte fatte a Pisa. Dobbiamo avere anche rispetto del Vicenza, conosco bene il suo allenatore, ha giocato anche con me. Loro sono in un buon momento, ma io mi fido dei miei ragazzi».

Palermo-Vicenza, le probabili formazioni di Tuttosport

Secondo le indicazioni del quotidiano, Inzaghi dovrebbe tornare al 4-2-3-1, con diversi titolari nuovamente in campo dal primo minuto.

Tra i pali confermato Perin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro, Magnani, Ceccaroni e Augello.

In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, con Vavassori, Hernani e Johnsen sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo.

Per il Vicenza, Fabio Gallo dovrebbe invece affidarsi al 3-4-1-2, con Valoti a sostegno della coppia offensiva formata da Merkaj e dall’ex rosanero Rauti.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Fortin, Peda, Bozzolan, Gomes, Mazzitelli, Estevez, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Bani, Barba, Joronen, Palumbo, Pierozzi, Strefezza.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

VICENZA (3-4-1-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Bellemo, Zonta, Corazza; Valoti; Rauti, Merkaj.

Allenatore: Fabio Gallo.

A disposizione: Tantalocchi, Bagheria, Vescovi, Leverbe, Sandon, Costa, Pietrelli, Rada, Carraro, Talarico, Alessio, Moncini, Morra.

Indisponibili: Cuomo, Pellizzari, Tsadjout.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Vicenza, dove vederla in diretta tv e streaming

Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, Palermo-Vicenza sarà trasmessa in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball TV.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

La direzione di gara è affidata ad Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti. Il quarto ufficiale sarà Allegretta.