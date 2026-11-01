Corriere dello Sport: “Palermo, in 30.000 con Pippo e Pohja. Al Barbera un record che supera le big europee”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (34) inzaghi

Il Palermo festeggia oggi, 1° novembre, il suo 126° anniversario e si prepara a ricevere il Vicenza in un Renzo Barbera che si annuncia ancora una volta gremito. La formazione di Filippo Inzaghi vuole proseguire la propria corsa in vetta alla Serie B, forte di un rendimento casalingo straordinario che la distingue anche nel panorama calcistico internazionale.

Come racconta Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, i rosanero hanno costruito nell’ultimo anno una striscia di risultati impressionante davanti al proprio pubblico. Dalla sconfitta contro il Monza del 28 ottobre 2025, il Palermo ha infatti raccolto 19 vittorie e un solo pareggio nelle successive 20 partite disputate al Barbera.


Palermo, il Barbera è un fortino: dieci vittorie consecutive

Il dato assume ancora più valore se confrontato con quello delle principali formazioni europee. Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, considerando anche le competizioni di coppa, il Palermo è l’unica squadra tra quelle prese in esame nei maggiori campionati europei a non aver ancora perso una partita casalinga in questa stagione.

Un primato che si accompagna a un’altra statistica significativa: i rosanero hanno conquistato dieci successi consecutivi al Renzo Barbera.

L’ultimo risultato diverso dalla vittoria risale al 2-2 contro la Juve Stabia dello scorso marzo. Da allora sono arrivati quattro successi nella passata stagione, compresi i playoff, due in Coppa Italia e altri quattro nell’attuale campionato.

Numeri che certificano la forza della squadra di Inzaghi davanti ai propri tifosi, con una cornice di pubblico che anche contro il Vicenza dovrebbe avvicinarsi alle 30.000 presenze.

Inzaghi tra rotazioni e assenze: fuori Bani e Pierozzi

La sfida contro i biancorossi, tuttavia, presenta alcune insidie. Il Palermo arriva infatti al terzo impegno nell’arco di una settimana e dovrà gestire le energie dopo le fatiche delle ultime partite.

Nell’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, Paolo Vannini sottolinea come Inzaghi sia orientato a effettuare cinque cambi rispetto alla formazione iniziale schierata contro il Pisa.

Alcune modifiche saranno però obbligate. Mattia Bani e Niccolò Pierozzi, infortunatisi nella trasferta in Toscana, resteranno indisponibili almeno fino a dopo la sosta. A queste assenze si aggiungono quelle di Antonio Palumbo e Gabriel Strefezza, fermatosi dopo appena tre giornate.

Il tecnico rosanero dovrebbe tornare al 4-2-3-1, modulo che ha già garantito risultati importanti sul piano offensivo.

L’attenzione è rivolta anche a Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese ha realizzato finora due reti in campionato e cerca di ritrovare il gol in una squadra che vanta il miglior attacco della Serie B, con 21 reti segnate.

Inzaghi: «Speriamo di regalare ai tifosi una vittoria per il compleanno del club»

Alla vigilia della partita, Filippo Inzaghi ha ribadito la volontà di celebrare l’anniversario del Palermo con un risultato positivo, senza sottovalutare il Vicenza allenato da Fabio Gallo.

«Speriamo di regalare ai tifosi un’altra grande partita ed una vittoria per festeggiare il compleanno del club. Servirà rispetto per il Vicenza, conosco bene Gallo, è un amico, un tecnico molto preparato ed ha giocato con me. La sua è una squadra che, se non è presa nel modo giusto, ci creerà difficoltà».

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi e Gallo hanno condiviso anche un’esperienza da calciatori nell’Atalanta, alla fine degli anni Novanta.

Il Palermo vuole dunque allungare la propria serie positiva, sfruttando anche i risultati delle dirette concorrenti. Di fronte ci sarà un Vicenza intenzionato a interrompere l’imbattibilità casalinga dei rosanero, con l’ex Rauti tra i protagonisti più attesi.

Il fischio d’inizio è fissato per le 19.30, in un Barbera pronto a celebrare i 126 anni del club e a sostenere la capolista nella ricerca di un’altra vittoria.

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