Primavera 2, Palermo-Catanzaro 2-2: Ribaudo salva i rosanero all’85’. Doppia rimonta al Cardinale

Angelo Giambona Ottobre 31, 2026
primavera palermo

Il Palermo Primavera conquista un punto al termine di una sfida combattuta contro il Catanzaro. Allo stadio Antonio Cardinale di Capaci, i rosanero allenati da mister De Angelis pareggiano 2-2 nella gara valida per la settima giornata del campionato Primavera 2, Girone B. Decisiva la rete di Ribaudo all’85’, arrivata appena cinque minuti dopo il nuovo vantaggio della formazione calabrese.

Una partita caratterizzata da continui cambiamenti di risultato, con il Palermo capace di reagire per due volte e di evitare la sconfitta nel finale.


Palermo-Catanzaro, primo tempo senza reti

La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0, con le due formazioni che rientrano negli spogliatoi senza essere riuscite a sbloccare il risultato.

La gara cambia volto nella ripresa. Al 50′ è il Catanzaro a trovare il vantaggio grazie a Pellegrini, che porta avanti gli ospiti e costringe i rosanero a inseguire.

Il Palermo non si arrende e al 67′ trova la rete del pareggio con Amato, ristabilendo l’equilibrio e riaprendo completamente la sfida.

Socco riporta avanti il Catanzaro, Ribaudo firma il 2-2

Le emozioni proseguono negli ultimi minuti. All’80’ il Catanzaro torna in vantaggio con Socco, autore della rete dell’1-2 che sembra indirizzare l’incontro a favore della formazione calabrese.

La risposta del Palermo, però, è immediata. All’85’ Ribaudo trova il gol del definitivo 2-2, completando la seconda rimonta rosanero e facendo esplodere la gioia dei compagni.

Nel finale il risultato non cambia e le due squadre si dividono la posta in palio.

Per il Palermo di De Angelis arriva dunque un pareggio ottenuto grazie alla capacità di reagire nei momenti più difficili della partita. Un punto conquistato in rimonta, al termine di una sfida nella quale i giovani rosanero hanno dimostrato carattere e determinazione.

Palermo-Catanzaro 2-2, il tabellino

Competizione: Primavera 2, Girone B – 7ª giornata

Stadio: Antonio Cardinale di Capaci

Risultato finale: Palermo-Catanzaro 2-2

Marcatori: 50′ Pellegrini (C), 67′ Amato (P), 80′ Socco (C), 85′ Ribaudo (P).

Palermo: Balaguss; Lentini, Puccio, Di Tusa, Bennardo, Ribeiro, Gargiulo, Di Gregorio (cap.), Schirliu, Bertolino, Sabella. Allenatore: De Angelis.

Catanzaro: Martena; Curatelo, Cesnauskis, Panuccio (cap.), Distante, Salvano, Fiorentino, Molon, Pellegrini, Greco, Gjoka. Allenatore: Costantino.

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistenti: Bensorte e Cucci di Trapani.

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