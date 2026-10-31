Escl. Ciaramitaro: «Il Palermo Primavera può giocarsi il campionato. Quello di Inzaghi ha dimostrato la sua forza a Pisa»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, a margine della sfida del campionato Primavera 2 tra Palermo e Catanzaro, disputata allo stadio Antonio Cardinale di Capaci, l’ex centrocampista rosanero Maurizio Ciaramitaro ha analizzato il momento della formazione di Filippo Inzaghi, soffermandosi sulla rimonta contro il Pisa, sulla corsa alla promozione e sull’infortunio di Mattia Bani.

Spazio anche al percorso della Primavera allenata da De Angelis, protagonista di un buon avvio di stagione.





Un ottimo inizio di campionato per il Palermo Primavera. Che obiettivi può raggiungere questa squadra?

«Penso che questa squadra possa raggiungere i piani alti della classifica. Si può giocare il campionato con Catanzaro, Perugia e altre squadre, ma sembra una formazione compatta, ben organizzata, e può dire la sua in questo campionato».

Domani ci sarà la partita tra Palermo e Vicenza. Che partita ti aspetti?

«Penso che il Palermo, dopo il risultato ottenuto a Pisa, abbia un solo obiettivo: portare a casa i tre punti, perché deve continuare questa scalata verso il sogno di tutti».

Hai citato proprio la partita di Pisa. Che segnale manda al campionato e all’ambiente una rimonta così?

«Dopo un primo tempo di sofferenza, sotto 2-0, penso che sia stata la dimostrazione di una grande squadra e di grandi giocatori. Hanno subito rimesso a posto la partita, andando anche in vantaggio. Peccato, perché si poteva portare a casa la vittoria, ma hanno giocato contro una squadra ben organizzata, ben allenata, che gioca un buon calcio come il Pisa. Penso, però, che il Palermo, anche a Pisa, abbia dimostrato di essere una delle squadre candidate a vincere il campionato».

Pensi che il Pisa sia una delle squadre che possono mettere i bastoni tra le ruote al Palermo per la vittoria finale?

«Sì, penso che il Pisa, insieme alle altre squadre che verranno fuori, possa essere una delle concorrenti. Secondo me ci saranno anche la Cremonese e il Verona. Poi ci sono squadre da non sottovalutare, come il Modena e lo stesso Mantova, che gioca un gran calcio. Sono squadre forti, che stanno dimostrando di poter stare lassù in classifica».

Si parla di un lungo stop per Bani. Quanto può incidere sul campionato del Palermo?

«Certo, Bani è un giocatore importante, un giocatore d’esperienza, che si fa sentire in campo. Peccato, perché è il capitano della squadra.