Corriere del Veneto: “Verso Palermo-Vicenza, Gallo prepara la sfida alla capolista. Pellizzari in dubbio, oltre 500 tifosi al Barbera”

Il Vicenza si prepara alla difficile trasferta di Palermo, dove domani sera, alle ore 19.30, affronterà la formazione di Filippo Inzaghi allo stadio Renzo Barbera. Una sfida particolarmente impegnativa per i biancorossi, attesi dalla capolista della Serie B, unica squadra ancora imbattuta dopo le prime nove giornate di campionato.

Come riportato dal Corriere del Veneto, la formazione allenata da Gallo svolgerà questa mattina la seduta di rifinitura a porte chiuse allo Sporting55, ultimo appuntamento prima della partenza per la Sicilia. L’attenzione dello staff tecnico è rivolta soprattutto alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, alle prese con problemi che potrebbero condizionarne la disponibilità.





Vicenza, Pellizzari in dubbio. Cuomo verso il recupero

Le principali incognite riguardano Pellizzari e Cuomo. Il primo è uscito acciaccato dalla partita disputata martedì e le sue condizioni saranno valutate in vista dell’impegno contro i rosanero.

Diversa la situazione di Cuomo, ancora impegnato nel percorso di recupero dall’infortunio. Il difensore dovrebbe tornare a disposizione nel corso della prossima settimana, rendendo quindi improbabile il suo impiego al Barbera.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere del Veneto, il Vicenza ha sfruttato i pochi giorni disponibili per recuperare energie fisiche e mentali dopo la sconfitta contro il Modena, risultato che ha interrotto una serie di due partite utili consecutive.

Prima del ko, infatti, i biancorossi avevano conquistato un pareggio sul campo del Benevento e una vittoria contro l’Empoli. La trasferta di Palermo rappresenterà il terzo impegno nell’arco di una settimana, con tutte le difficoltà legate alla gestione delle energie.

Palermo imbattuto e Barbera fortino: quattro vittorie su quattro

L’avversario che attende il Vicenza è tra i più complicati da affrontare in questo avvio di stagione.

Come sottolinea il Corriere del Veneto, il Palermo guida la classifica con 23 punti, frutto di sette vittorie e due pareggi, ed è l’unica formazione del campionato a non aver ancora conosciuto la sconfitta.

Particolarmente significativo il rendimento casalingo della squadra di Inzaghi, che ha conquistato quattro successi nelle prime quattro partite disputate al Renzo Barbera.

Gli unici due pareggi sono arrivati lontano dalla Sicilia, nelle trasferte contro Avellino e Pisa. Un percorso che conferma la solidità della capolista e la difficoltà dell’impegno che attende la formazione veneta.

Oltre 500 tifosi del Vicenza attesi a Palermo

Nonostante la distanza e l’orario serale della partita, il Vicenza potrà contare sul sostegno dei propri tifosi anche in Sicilia.

Il Corriere del Veneto riferisce che sono già stati venduti oltre 500 biglietti per il settore riservato ai sostenitori biancorossi, pronti a seguire la squadra nella lunga trasferta al Renzo Barbera.

Un dato significativo, considerando che la partita si disputerà domenica alle 19.30 e che il Vicenza arriva da una sconfitta.

La direzione dell’incontro sarà affidata ad Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.

Per il Palermo sarà l’occasione di difendere il primato e proseguire la striscia positiva davanti al proprio pubblico. Il Vicenza, invece, proverà a interrompere il percorso perfetto dei rosanero nelle gare casalinghe e a conquistare punti preziosi contro la capolista.