Serie B, al via la 10ª giornata: Palermo-Vicenza al Barbera, Modena-Mantova sfida d’alta quota. Programma e classifica

La Serie B riparte con la decima giornata di campionato, un turno che promette di incidere sugli equilibri della classifica, soprattutto nelle zone alte. Il Palermo di Filippo Inzaghi guida il torneo con 23 punti e domenica sera ospiterà il Vicenza al Renzo Barbera, mentre il sabato propone diversi confronti importanti, a cominciare dallo scontro diretto tra Modena e Mantova.

Dopo nove giornate, i rosanero occupano il primo posto con quattro lunghezze di vantaggio sul Modena e cinque sull’Ascoli. Un primato costruito attraverso sette vittorie e due pareggi, senza ancora conoscere la sconfitta. Alle spalle della capolista, però, la concorrenza resta agguerrita e il nuovo turno potrebbe modificare le distanze.





Palermo-Vicenza, Inzaghi punta a consolidare il primato

Il Palermo sarà impegnato domenica 1° novembre alle ore 19.30 contro il Vicenza, attualmente sedicesimo con 9 punti. Una sfida che rappresenta un’occasione importante per difendere la vetta e provare ad aumentare il margine sulle inseguitrici.

La squadra di Inzaghi arriva all’appuntamento con un percorso ancora immacolato sul fronte delle sconfitte, mentre il Vicenza ha raccolto due vittorie, tre pareggi e quattro ko nelle prime nove giornate.

I rosanero conosceranno già i risultati di alcune dirette concorrenti prima di scendere in campo. Un elemento che potrebbe rendere ancora più significativo il confronto del Barbera, ultimo appuntamento della decima giornata.

Modena-Mantova, punti pesanti per l’alta classifica

Il programma del sabato si apre alle ore 15 con tre incontri. I riflettori saranno puntati soprattutto su Modena-Mantova, confronto diretto tra la seconda e la quarta forza del campionato.

Gli emiliani, attualmente a quota 19, hanno la possibilità di portarsi momentaneamente a un solo punto dal Palermo. Il Mantova, quarto con 17 punti, cerca invece un successo che gli consentirebbe di scavalcare proprio il Modena.

Alla stessa ora si giocheranno Cremonese-Benevento e Südtirol-Cesena. I campani, quinti con 15 punti, puntano a restare agganciati al gruppo di testa, mentre la Cremonese cerca punti per risalire dalla parte bassa della graduatoria.

Alle 17.15 spazio a Catanzaro-Padova, con i calabresi ultimi insieme alla Sampdoria a quota 5. Alle 19.30 saranno proprio i blucerchiati a ospitare l’Entella, in una partita delicata per la lotta salvezza.

Ascoli e Pisa in trasferta, domenica si chiude al Barbera

Il programma domenicale si aprirà alle ore 15 con tre partite. L’Ascoli, terzo con 18 punti, sarà impegnato sul campo dell’Arezzo, mentre il Pisa, sesto a quota 15, farà visita all’Avellino.

Alla stessa ora si disputerà anche Empoli-Juve Stabia, confronto tra due formazioni coinvolte nella parte bassa della classifica. Alle 17.15 toccherà a Verona e Carrarese, prima del posticipo serale tra Palermo e Vicenza.

Per la formazione di Inzaghi sarà dunque possibile conoscere il quadro completo dei risultati delle concorrenti prima del fischio d’inizio.

Serie B, il programma completo della 10ª giornata

Sabato 31 ottobre 2026

Cremonese-Benevento — ore 15.00

Modena-Mantova — ore 15.00

Südtirol-Cesena — ore 15.00

Catanzaro-Padova — ore 17.15

Sampdoria-Entella — ore 19.30

Domenica 1° novembre 2026

Arezzo-Ascoli — ore 15.00

Avellino-Pisa — ore 15.00

Empoli-Juve Stabia — ore 15.00

Verona-Carrarese — ore 17.15

Palermo-Vicenza — ore 19.30

Serie B, la classifica aggiornata dopo 9 giornate

Pos. Squadra Punti G V N P 1 Palermo 23 9 7 2 0 2 Modena 19 9 6 1 2 3 Ascoli 18 9 5 3 1 4 Mantova 17 9 5 2 2 5 Benevento 15 9 4 3 2 6 Pisa 15 9 4 3 2 7 Südtirol 13 9 3 4 2 8 Padova 13 9 4 1 4 9 Verona 12 9 3 3 3 10 Avellino 12 9 3 3 3 11 Cesena 11 9 2 5 2 12 Entella 10 9 2 4 3 13 Carrarese 10 9 3 1 5 14 Arezzo 10 9 3 1 5 15 Cremonese 9 9 2 3 4 16 Vicenza 9 9 2 3 4 17 Juve Stabia (-4) 8 9 3 3 3 18 Empoli 7 9 2 1 6 19 Sampdoria 5 9 1 2 6 20 Catanzaro 5 9 1 2 6

Classifica aggiornata al termine della nona giornata, prima delle gare del decimo turno. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Legenda: G = partite giocate; V = vittorie; N = pareggi; P = sconfitte.

Palermo in fuga, inseguitrici a caccia di punti

La classifica fotografa un Palermo capace di prendere il comando del campionato grazie alla continuità dei risultati. Il Modena rappresenta attualmente la prima inseguitrice, seguito dall’Ascoli e dal Mantova, mentre Benevento e Pisa restano in corsa per le posizioni di vertice.

Grande equilibrio nella zona centrale, dove diverse squadre sono racchiuse in pochi punti. Più delicata la situazione in fondo alla graduatoria, con Sampdoria e Catanzaro ferme a quota 5, precedute da Empoli e Juve Stabia.

La decima giornata offrirà quindi indicazioni importanti sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per evitare la retrocessione. Il Palermo avrà il vantaggio di giocare conoscendo già i risultati delle rivali, ma dovrà concentrarsi soprattutto sul proprio impegno contro il Vicenza per confermare il primato e proseguire la propria marcia in campionato.