Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza, le probabili formazioni: Inzaghi torna al 4-2-3-1, Peda favorito su Magnani”

Il Palermo si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Vicenza, nella sfida in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Dopo il pareggio per 3-3 conquistato sul campo del Pisa, Filippo Inzaghi è orientato a riproporre il 4-2-3-1, con diverse novità rispetto all’ultima formazione iniziale.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero dovrebbe affidarsi a Perin tra i pali, con Cassandro e Augello sulle corsie difensive. Al centro, accanto a Ceccaroni, resta aperto il ballottaggio tra Peda e Magnani, con il primo attualmente favorito per sostituire l’infortunato Bani.





Palermo, Segre e Ranocchia in mediana. Vavassori dal primo minuto

A centrocampo Inzaghi dovrebbe tornare alla coppia formata da Segre e Ranocchia, con quest’ultimo vicino al traguardo delle cento presenze in maglia rosanero.

Sulla trequarti spazio a Vavassori, Hernani e Johnsen, chiamati a supportare l’unica punta Pohjanpalo. Una soluzione che permetterebbe al Palermo di sfruttare la velocità degli esterni e la qualità tecnica del brasiliano alle spalle del centravanti finlandese.

Il Corriere dello Sport indica dunque il ritorno all’assetto tradizionale, dopo il 4-3-3 utilizzato inizialmente nella trasferta di Pisa.

Restano diverse le assenze in casa rosanero: non saranno disponibili Bani, Barba, Joronen, Palumbo, Pierozzi e Strefezza.

Vicenza, Gallo punta su Merkaj e Rauti

Sul fronte opposto, il Vicenza allenato da Gallo dovrebbe presentarsi al Barbera con un sistema di gioco speculare a quello dei rosanero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gagno sarà il portiere, protetto dalla linea difensiva composta da Papetti, Brighenti, Marchizza e Cafierri.

In mediana dovrebbero agire Bellemo e Pellizzari, con quest’ultimo in ballottaggio con Carraro. Sulla trequarti spazio a Merkaj, Valoti e Rauti, alle spalle del riferimento offensivo Corazza.

Il Vicenza dovrà rinunciare agli indisponibili Cuomo e Tsadjout.

Palermo-Vicenza, le probabili formazioni del Corriere dello Sport

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Bani, Barba, Joronen, Palumbo, Pierozzi, Strefezza.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Ballottaggio: Peda-Magnani, con il primo favorito.

VICENZA (4-2-3-1): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza, Cafierri; Bellemo, Pellizzari; Merkaj, Valoti, Rauti; Corazza.

Allenatore: Gallo.

A disposizione: Bagheria, Tantalocchi, Leverbe, Vescovi, Sandon, Costa, Pietrelli, Carraro, Alessio, Zonta, Rada, Talarico, Morra, Moncini.

Indisponibili: Cuomo, Tsadjout.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Ballottaggio: Pellizzari-Carraro.

Palermo-Vicenza, arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti. Il quarto ufficiale sarà Allegretta, mentre al VAR ci sarà Baroni, assistito da Mazzoleni.

Il calcio d’inizio è fissato alle 19.30 di domenica 1° novembre. La sfida sarà trasmessa da DAZN, Prime Video e OneFootball TV.

Come evidenziato dalle indicazioni del Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe quindi puntare su una formazione vicina a quella abituale, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore Barbera contro i biancorossi.