Palermo, prosegue la preparazione verso il Vicenza: il report della seduta pomeridiana

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a lavorare in vista della sfida casalinga contro il Vicenza, valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Nel pomeriggio i rosanero sono tornati in campo al Palermo CFA di Torretta, svolgendo una seduta di allenamento con un programma differenziato in base all’impiego nell’ultima gara contro il Pisa.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Vicenza, in programma domenica allo stadio Renzo Barbera. La formazione guidata da Filippo Inzaghi ha sostenuto oggi pomeriggio una nuova seduta di allenamento a Torretta, proseguendo il lavoro di preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.


Come comunicato dal club rosanero attraverso i propri canali ufficiali, lo staff tecnico ha suddiviso la squadra in due gruppi, prevedendo carichi di lavoro differenti.

I calciatori impegnati nella partita contro il Pisa, terminata con il risultato di 3-3, hanno effettuato un lavoro aerobico, seguendo un programma specifico dopo le fatiche del turno infrasettimanale.

Il resto della squadra ha invece svolto una seduta più articolata, iniziata con un’esercitazione sul possesso palla e proseguita con una partita a ranghi ridotti, cinque contro cinque. A completare il programma, un lavoro aerobico.

Una seduta finalizzata a proseguire la preparazione atletica e tecnico-tattica in vista dell’appuntamento di domenica, quando i rosanero torneranno davanti al proprio pubblico.

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