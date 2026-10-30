Palermo-Vicenza, le quote dei bookmaker: rosanero nettamente favoriti. Ecco quanto pagano 1, X e 2

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo padova 2-1 (126) CECCARONI

Il Palermo si prepara ad affrontare il Vicenza domenica 1° novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera, in una sfida che vede i rosanero partire con i favori del pronostico. A confermarlo sono le quote proposte dai principali bookmaker, che indicano la formazione di Filippo Inzaghi come la principale candidata alla vittoria.

Dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, il Palermo torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di proseguire il cammino ai vertici della Serie B. Il Vicenza, invece, proverà a ribaltare le previsioni della vigilia e a conquistare un risultato positivo in trasferta.


Palermo favorito: il segno 1 oscilla tra 1.52 e 1.62

Le quote raccolte alla vigilia mostrano un orientamento piuttosto netto degli operatori.

Il successo casalingo del Palermo viene proposto a una quota compresa tra 1.52 e 1.62, mentre il pareggio oscilla tra 3.90 e 4.15. Decisamente più alta la quota relativa alla vittoria esterna del Vicenza, che varia da 4.70 a 5.60.

La quota media del segno 1 è di 1.58, quella del pareggio è di 4.01, mentre il successo biancorosso viene valutato mediamente 5.04.

Numeri che fotografano il divario nelle aspettative degli operatori, pur senza escludere possibili sorprese sul terreno di gioco.

Palermo-Vicenza, tutte le quote dei bookmaker

Bookmaker 1 Palermo X Pareggio 2 Vicenza
Bet365 1.62 3.90 5.25
Snai 1.60 4.00 5.00
StarVegas 1.60 4.10 4.80
AdmiralBet 1.60 4.10 4.80
Betflag 1.57 3.90 5.60
Lottomatica 1.57 3.90 5.60
NetBet 1.57 4.15 4.90
888sport 1.52 4.00 4.70
LeoVegas 1.53 4.00 4.75
Media 1.58 4.01 5.04

Quote rilevate dalla schermata fornita, soggette a variazioni.

Le quote più alte per Palermo, pareggio e Vicenza

Analizzando le proposte dei nove operatori, emergono alcune differenze.

Per la vittoria del Palermo, la quota più alta è quella di Bet365, che propone il segno 1 a 1.62.

Il pareggio raggiunge invece il valore massimo di 4.15 su NetBet.

Per un eventuale successo del Vicenza, le quote più elevate sono quelle di Betflag e Lottomatica, entrambe a 5.60.

Inzaghi cerca un’altra vittoria al Barbera

Il pronostico favorevole riflette il rendimento del Palermo in questo avvio di campionato. La formazione di Inzaghi ha conquistato 23 punti nelle prime nove giornate, con sette vittorie e due pareggi, mantenendo l’imbattibilità.

Il pareggio di Pisa ha confermato la capacità dei rosanero di reagire anche nelle situazioni più complicate, grazie a una rimonta da 0-2 a 3-2 prima del definitivo 3-3.

Adesso il Palermo vuole sfruttare nuovamente il fattore Barbera, dove il sostegno del pubblico rappresenta un elemento importante.

Il Vicenza arriva invece in Sicilia con la volontà di riscattare la sconfitta contro il Modena. Nonostante le indicazioni dei bookmaker, la squadra di Gallo cercherà di mettere in difficoltà la capolista.

Le quote delineano dunque un Palermo favorito, ma il verdetto definitivo arriverà soltanto dal campo.

Altre notizie

palermo manchester city (22) Mubarak soriano

The Athletic: “City Football Group, futuro incerto dopo il caso Manchester City”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (13) inzaghi

La Nazione: “Inzaghi torna a Pisa tra abbracci e accoglienza tiepida: «Il mio sogno è andare in Serie A insieme ai nerazzurri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
savino agente

Corriere del Veneto: “Verso Palermo-Vicenza, l’agente di Pellizzari: «Il Vicenza non ha niente da perdere, deve provare a fare risultato»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo da impazzire”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo mantova logo coppa italia (93) inzaghi d'angelo

Repubblica: “Prolifico ma fragile in difesa il Palermo che porta punti a casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (27) peda

Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza, Inzaghi cambia ancora: Peda al centro della difesa, chance per Segre e Vavassori. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo carrarese 2-1 (34) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, attacco da record ma la difesa preoccupa. I rosanero danno il meglio quando attaccano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo mantova logo coppa italia (11) pierozzi

Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza infortuni: Bani salta Vicenza e Ascoli. Pierozzi rischia uno stop fino a Natale”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo padova 2-1 (140) INZAGHI

Giornale di Sicilia: “Palermo da record, 23 punti in nove partite e 21 gol segnati. Mai una partenza così in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
pisa palermo (3)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ha avuto il coraggio di cambiare. Le scelte di Pisa rafforzano Superpippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (145) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Vicenza, biglietti a gonfie vele: già 25.500 venduti. Il Barbera prepara un altro pienone”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo carrarese 2-1 (9) palumbo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Palumbo resta in dubbio per il Vicenza. Barba ancora ai box, attesa per Joronen e Strefezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026

Ultimissime

palermo padova 2-1 (126) CECCARONI

Palermo-Vicenza, le quote dei bookmaker: rosanero nettamente favoriti. Ecco quanto pagano 1, X e 2

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo manchester city (22) Mubarak soriano

The Athletic: “City Football Group, futuro incerto dopo il caso Manchester City”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Serie B, DAZN trasmette una partita gratis della 10ª giornata: ecco quale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (13) inzaghi

La Nazione: “Inzaghi torna a Pisa tra abbracci e accoglienza tiepida: «Il mio sogno è andare in Serie A insieme ai nerazzurri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
savino agente

Corriere del Veneto: “Verso Palermo-Vicenza, l’agente di Pellizzari: «Il Vicenza non ha niente da perdere, deve provare a fare risultato»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026