Palermo-Vicenza, le quote dei bookmaker: rosanero nettamente favoriti. Ecco quanto pagano 1, X e 2
Il Palermo si prepara ad affrontare il Vicenza domenica 1° novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera, in una sfida che vede i rosanero partire con i favori del pronostico. A confermarlo sono le quote proposte dai principali bookmaker, che indicano la formazione di Filippo Inzaghi come la principale candidata alla vittoria.
Dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, il Palermo torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di proseguire il cammino ai vertici della Serie B. Il Vicenza, invece, proverà a ribaltare le previsioni della vigilia e a conquistare un risultato positivo in trasferta.
Palermo favorito: il segno 1 oscilla tra 1.52 e 1.62
Le quote raccolte alla vigilia mostrano un orientamento piuttosto netto degli operatori.
Il successo casalingo del Palermo viene proposto a una quota compresa tra 1.52 e 1.62, mentre il pareggio oscilla tra 3.90 e 4.15. Decisamente più alta la quota relativa alla vittoria esterna del Vicenza, che varia da 4.70 a 5.60.
La quota media del segno 1 è di 1.58, quella del pareggio è di 4.01, mentre il successo biancorosso viene valutato mediamente 5.04.
Numeri che fotografano il divario nelle aspettative degli operatori, pur senza escludere possibili sorprese sul terreno di gioco.
Palermo-Vicenza, tutte le quote dei bookmaker
|Bookmaker
|1 Palermo
|X Pareggio
|2 Vicenza
|Bet365
|1.62
|3.90
|5.25
|Snai
|1.60
|4.00
|5.00
|StarVegas
|1.60
|4.10
|4.80
|AdmiralBet
|1.60
|4.10
|4.80
|Betflag
|1.57
|3.90
|5.60
|Lottomatica
|1.57
|3.90
|5.60
|NetBet
|1.57
|4.15
|4.90
|888sport
|1.52
|4.00
|4.70
|LeoVegas
|1.53
|4.00
|4.75
|Media
|1.58
|4.01
|5.04
Quote rilevate dalla schermata fornita, soggette a variazioni.
Le quote più alte per Palermo, pareggio e Vicenza
Analizzando le proposte dei nove operatori, emergono alcune differenze.
Per la vittoria del Palermo, la quota più alta è quella di Bet365, che propone il segno 1 a 1.62.
Il pareggio raggiunge invece il valore massimo di 4.15 su NetBet.
Per un eventuale successo del Vicenza, le quote più elevate sono quelle di Betflag e Lottomatica, entrambe a 5.60.
Inzaghi cerca un’altra vittoria al Barbera
Il pronostico favorevole riflette il rendimento del Palermo in questo avvio di campionato. La formazione di Inzaghi ha conquistato 23 punti nelle prime nove giornate, con sette vittorie e due pareggi, mantenendo l’imbattibilità.
Il pareggio di Pisa ha confermato la capacità dei rosanero di reagire anche nelle situazioni più complicate, grazie a una rimonta da 0-2 a 3-2 prima del definitivo 3-3.
Adesso il Palermo vuole sfruttare nuovamente il fattore Barbera, dove il sostegno del pubblico rappresenta un elemento importante.
Il Vicenza arriva invece in Sicilia con la volontà di riscattare la sconfitta contro il Modena. Nonostante le indicazioni dei bookmaker, la squadra di Gallo cercherà di mettere in difficoltà la capolista.
Le quote delineano dunque un Palermo favorito, ma il verdetto definitivo arriverà soltanto dal campo.