Giornale di Sicilia: “Palermo da record, 23 punti in nove partite e 21 gol segnati. Mai una partenza così in Serie B”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a sorprendere e a riscrivere i propri numeri. Il pareggio per 3-3 conquistato sul campo del Pisa, dopo una rimonta spettacolare, ha permesso ai rosanero di mantenere l’imbattibilità e di raggiungere quota 23 punti nelle prime nove giornate di campionato. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si tratta della migliore partenza di sempre del club in Serie B, accompagnata da una produzione offensiva che non trova riscontri nelle stagioni più recenti.

Ventitré punti in nove giornate: battuto il precedente primato

Il confronto con il passato rende ancora più significativo il rendimento della formazione allenata da Inzaghi. Secondo l’analisi di Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il precedente miglior avvio del Palermo negli ultimi trent’anni risaliva alla stagione 2023/24, quando i rosanero avevano conquistato 20 punti nelle prime nove partite.





In quell’occasione, tuttavia, il rendimento della squadra aveva successivamente subito un brusco rallentamento, fino al sesto posto finale.

Il Palermo attuale ha invece raggiunto quota 23 punti, stabilendo un nuovo riferimento nella propria storia in cadetteria.

Non è soltanto la classifica a certificare la qualità dell’avvio stagionale. I rosanero hanno cominciato il campionato senza sconfitte, un risultato che in passato era stato ottenuto soltanto in altre due occasioni negli ultimi trent’anni.

Nella stagione 2017/18 il Palermo aveva raccolto tre vittorie e sei pareggi nelle prime nove giornate, mentre nel 1995/96 il bilancio era stato di due successi e sette pareggi.

Quest’anno, invece, la formazione di Inzaghi ha ottenuto sette vittorie e due pareggi, questi ultimi contro Avellino e Pisa.

Attacco spettacolare: 21 gol in nove partite

A rendere ancora più impressionante il cammino rosanero è il rendimento offensivo.

Alessandro Arena, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, sottolinea come il Palermo abbia già realizzato 21 reti nelle prime nove giornate di Serie B, alle quali si aggiungono altri sette gol segnati nelle due partite disputate in Coppa Italia.

Un dato che evidenzia la capacità della squadra di trovare soluzioni offensive differenti, anche nelle situazioni più complicate.

Il confronto con le precedenti stagioni è particolarmente significativo. Nell’ultimo campionato il Palermo aveva avuto bisogno di 14 partite per raggiungere quota 21 reti. Nel 2024/25 e nel 2022/23 erano state necessarie addirittura 21 giornate, mentre nel 2023/24 lo stesso traguardo era arrivato dopo 16 incontri.

Numeri che fotografano la differenza di rendimento dell’attacco rosanero rispetto al recente passato.

Undici marcatori diversi, segnano anche i difensori

Un altro elemento che caratterizza il Palermo di Inzaghi è la distribuzione delle reti.

Con il gol realizzato contro il Pisa, Peda è diventato l’undicesimo marcatore differente della formazione rosanero in questo campionato. Nessun’altra squadra di Serie B può vantare un numero così elevato di giocatori andati a segno.

Il reparto offensivo resta naturalmente quello più produttivo, con 16 delle 21 reti complessive. Tuttavia, nelle ultime partite è cresciuto anche il contributo dei calciatori impiegati nelle zone più arretrate del campo.

Cassandro ha trovato il gol contro l’Empoli, Segre ha segnato nella sfida con il Mantova e Peda ha firmato il momentaneo 2-2 contro il Pisa.

Un dato che conferma la varietà delle soluzioni offensive a disposizione di Inzaghi.

Tredici gol in trasferta, un altro primato rosanero

Come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha raggiunto anche un altro traguardo significativo: 13 reti realizzate nelle prime cinque partite esterne del campionato.

Mai, nella storia rosanero in Serie B, la squadra aveva segnato così tanto lontano dal proprio stadio nelle prime cinque trasferte stagionali.

Il 3-3 dell’Arena Garibaldi ha contribuito ad aggiornare questo primato. Dopo un primo tempo chiuso sotto di due gol, il Palermo ha reagito nella ripresa grazie alle reti di Johnsen, Peda e Vavassori, ribaltando momentaneamente il risultato prima del definitivo pareggio firmato da Marras.

La prestazione contro il Pisa ha dunque mostrato ancora una volta la capacità della squadra di trovare la via della rete anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Il Palermo resta così in testa alla classifica, imbattuto e con numeri offensivi da record. Un avvio di stagione che alimenta le ambizioni della formazione di Inzaghi, chiamata adesso a dare continuità a un rendimento che, dopo nove giornate, non ha precedenti nella storia del club in Serie B.