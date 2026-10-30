Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ha avuto il coraggio di cambiare. Le scelte di Pisa rafforzano Superpippo”

Le scelte iniziali di Filippo Inzaghi nella trasferta contro il Pisa hanno fatto discutere, soprattutto dopo un primo tempo nel quale il Palermo si è ritrovato sotto di due reti. Eppure, dietro il turnover deciso dall’allenatore rosanero, c’è una logica che va oltre il risultato di una singola partita. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il tecnico ha dimostrato coraggio sia nel modificare la formazione sia nel riconoscere la necessità di correggere le proprie decisioni durante l’incontro.

Il turnover e le critiche alle scelte iniziali

Secondo l’analisi di Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia, le sei modifiche apportate rispetto alla sfida contro la Carrarese hanno rappresentato il principale motivo di discussione dopo i primi 45 minuti dell’Arena Garibaldi. In particolare, la decisione di concedere un’altra opportunità a Gyasi ha alimentato le perplessità.





Il Palermo ha faticato a contenere il Pisa, andando all’intervallo sotto 2-0 per la doppietta di Pittarello. Una situazione complicata, che ha inevitabilmente acceso il dibattito sulle scelte dell’allenatore.

Tuttavia, giudicare il turnover soltanto attraverso il risultato del primo tempo rischierebbe di essere riduttivo. Inzaghi aveva annunciato alla vigilia che diversi giocatori erano stanchi e che sarebbe stato necessario distribuire le energie all’interno della rosa.

Presentarsi a Pisa con gli stessi uomini utilizzati contro Mantova e Carrarese avrebbe inoltre rappresentato un segnale negativo nei confronti di chi aveva atteso pazientemente la propria occasione.

Una scelta di coerenza per gestire l’intera stagione

Luigi Butera, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, evidenzia come i sei giocatori inseriti inizialmente non fossero elementi privi di esperienza.

Mazzitelli, Estevez e Gyasi vantano numerose presenze in Serie A, mentre Peda, Pierozzi e Bani hanno già dimostrato di poter offrire garanzie alla squadra.

La proposta di gioco preparata da Inzaghi, però, non ha prodotto gli effetti sperati. Alcuni riferimenti sono mancati e diverse situazioni tattiche non hanno funzionato come previsto.

Il turnover, in ogni caso, risponde anche alla necessità di mantenere coinvolto l’intero gruppo. La stagione è ancora lunga, gli infortuni cominciano a pesare e ogni elemento della rosa potrà rivelarsi importante nel corso del campionato.

Per questo motivo, concedere spazio a chi gioca meno non significa soltanto modificare la formazione, ma anche rafforzare la partecipazione collettiva al progetto tecnico.

La svolta nell’intervallo: Hernani e Vavassori cambiano la partita

Il momento decisivo arriva durante l’intervallo. Con il Palermo sotto di due reti, Inzaghi decide di intervenire immediatamente, sostituendo Ranocchia e Gyasi con Hernani e Vavassori.

Una scelta che modifica radicalmente l’andamento della partita. I rosanero trovano maggiore qualità e incisività, riuscendo a ribaltare il risultato grazie alle reti di Johnsen, Peda e dello stesso Vavassori, prima del definitivo 3-3 firmato da Marras.

Come osserva Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il vero merito dell’allenatore è stato quello di non insistere su decisioni che, almeno nella prima frazione, non avevano funzionato.

Inzaghi ha avuto la capacità di riconoscere le difficoltà e modificare rapidamente il piano iniziale, senza lasciarsi condizionare dalla necessità di difendere a tutti i costi le proprie scelte.

Inzaghi esce rafforzato da Pisa

Il pareggio dell’Arena Garibaldi non rappresenta soltanto un punto conquistato in una partita complicata, ma offre anche indicazioni importanti sulla gestione del gruppo.

Luigi Butera, sul Giornale di Sicilia, richiama un concetto attribuito ad Albert Einstein: la misura dell’intelligenza è la capacità di cambiare quando necessario.

È proprio questa, secondo l’analisi del quotidiano, la qualità mostrata da Inzaghi nella trasferta toscana. Il tecnico ha prima dato fiducia a diversi elementi della rosa e successivamente ha avuto il coraggio di tornare sui propri passi.

Un atteggiamento che può rafforzare il rapporto con lo spogliatoio: tutti sanno di poter avere un’opportunità e, allo stesso tempo, comprendono che le scelte vengono effettuate nell’interesse della squadra.

Il Palermo esce così da Pisa con una consapevolezza in più. Per raggiungere determinati traguardi non serviranno soltanto qualità tecniche e risultati, ma anche la capacità di coinvolgere tutti e correggere la rotta nei momenti di difficoltà.