Giornale di Sicilia: “Palermo-Vicenza, biglietti a gonfie vele: già 25.500 venduti. Il Barbera prepara un altro pienone”

Il Renzo Barbera si prepara a un’altra serata di grande partecipazione. Cresce l’attesa per Palermo-Vicenza, in programma domenica alle ore 19.30, con la prevendita che continua a registrare numeri importanti e conferma l’entusiasmo della tifoseria rosanero.

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono già 25.500 i biglietti venduti per la sfida che vedrà la formazione di Filippo Inzaghi tornare davanti al proprio pubblico dopo il pareggio per 3-3 conquistato sul campo del Pisa.





Un dato significativo, che testimonia il forte legame tra la squadra e i suoi sostenitori. I risultati ottenuti in questo avvio di stagione stanno alimentando le aspettative della piazza, con il pubblico rosanero pronto ancora una volta a sostenere la squadra nella corsa ai propri obiettivi.

Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come la partita contro il Vicenza avrà anche un significato particolare per la società, che celebrerà il 126° anniversario della propria fondazione davanti ai tifosi di casa.

Una ricorrenza che contribuirà a rendere ancora più speciale l’atmosfera dello stadio, dove si preannuncia una presenza importante di spettatori.

Il dato della prevendita si inserisce in un andamento già molto positivo. Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta infatti facendo registrare una media superiore ai 30 mila spettatori a partita in questo inizio di campionato.

Numeri che confermano il grande entusiasmo attorno alla formazione allenata da Inzaghi e la volontà dei tifosi di accompagnare i rosanero anche nei prossimi appuntamenti.

Come rimarca ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo è mantenere gli elevati livelli di partecipazione registrati finora. La prevendita per Palermo-Vicenza procede spedita e il Barbera si prepara a offrire un’altra cornice di pubblico importante, in una serata che unirà calcio, passione e celebrazioni per la storia del club.