Serie A: al “Franchi” termina 2-2 tra Fiorentina e Atalanta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Termina il match del turno infrasettimanale di Serie A tra Fiorentina e Atalanta. Si dividono la posta in palio, dopo un incontro equilibrato e ricco di gol ed emozioni, terminato sul risultato di 2-2. Un pari che serve poco ad entrambe le squadre, che devono accontentarsi di un punto a testa.

Inizia l’incontro e arriva subito una tegola per gli uomini di Sarri, a causa di un problema muscolare per Kristensen che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al 5′ la viola ha la prima occasione della gara: Gaetano perde ingenuamente palla sulla trequarti, Pellegrino avanza e dal limite sfiora il palo con il sinistro.


Al 29′ va nuovamente vicina al gol la Fiorentina, con un tiro dal limite di Ndour respinta da Carnesecchi dopo una doppia deviazione. La rete che sblocca che porta in vantaggio l’Atalanta arriva al 41′:  De Ketelaere recupera e apre verso Zalewski, il quale rimette al centro per il belga che di precisione batte De Gea e permette alla Dea di andare al riposo avanti 1-0.

Nella ripresa arriva la rimonta della Viola, che riesce a ribaltare il risultato con le reti di Nije e Joao Mario. I nerazzurri non ci stanno e al 74′ riportano il risultato in equilibrio: De Ketelaere dalla destra serve Zalewski, il quale si sposta il pallone sul sinistro e fulmina De Gea sul primo palo. Nel finale entrambe le squadre provano a portare a casa i tre punti, ma il match termina in parità.

Continua il momento negativo dell’Atalanta, che naviga a metà classifica con 11 punti all’attivo. Ancora in zona retrocessione invece la Fiorentina, ferma al terz’ultimo posto a quota 5. Di seguito la classifica aggiornata

LA CLASSIFICA 

Inter – 25

Lazio – 25

Roma – 21

Como – 20

Milan – 18

Frosinone – 17

Napoli – 14

Juventus – 14

Torino – 13

Cagliari – 13

Bologna – 11

Atalanta – 11

Genoa – 10

Lecce – 9

Sassuolo – 8

Monza – 7

Udinese – 5

Fiorentina – 5

Parma – 5

Venezia – 3

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