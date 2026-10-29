Arezzo, il club dopo la sconfitta con la Carrarese: «Revocato il ritiro. Insoddisfatti degli ultimi risultati, dobbiamo invertire la rotta»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Momento negativo per la Carrarese, che nello scorso match contro la Carrarese ha rimediato la sua secondo sconfitta consecutiva. Dopo la brutta prestazione di Carrara, il club ha emesso un comunicato attraverso i propri canali ufficiali, ribadendo l’insoddisfazione di questi ultimi risultati e la necessità di invertire la rotta. Dalla nota si apprende anche la decisione del presidente amaranto revocare il provvedimento di ritiro, inizialmente disposto al termine della partia.

Questo il comunicato del club:


“A seguito della gara disputata ieri sera a Carrara, la proprietà e la dirigenza della S.S. Arezzo hanno immediatamente avviato un approfondito confronto con lo staff tecnico e i calciatori per analizzare il momento che il club sta attraversando. La squadra ha dimostrato piena consapevolezza della situazione, manifestando senso di responsabilità, disponibilità al lavoro e una forte volontà di invertire la rotta già a partire dai prossimi impegni. Alla luce delle valutazioni emerse e delle rassicurazioni fornite dai giocatori, il Presidente ha deciso di revocare il provvedimento di ritiro inizialmente disposto al termine della partita. Il club ribadisce tuttavia la propria insoddisfazione per gli ultimi risultati e per le prestazioni offerte, ritenute non all’altezza del potenziale espresso dall’organico. In una fase che richiede unità d’intenti, maturità e senso di appartenenza, tutte le componenti sportive sono chiamate a reagire con determinazione, concentrando ogni energia sul lavoro quotidiano e sul prossimo impegno di campionato. Tutte le componenti del club sono chiamate a fornire un contributo maggiore per riportare l’Arezzo al livello che la società, la città e i tifosi meritano”.

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