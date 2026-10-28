Pisa-Palermo 3-3, Bianco: «Tre gol strani subiti. Otto punti di distanza? La Serie B è ancora lunga»

Al termine dello spettacolare pareggio per 3-3 tra Pisa e Palermo, il tecnico nerazzurro Paolo Bianco ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sulla rimonta subita dai rosanero e sulla reazione che ha permesso ai toscani di conquistare un punto contro la capolista. L’allenatore ha elogiato i propri giocatori, pur sottolineando alcuni aspetti da migliorare.

Sui tre gol subiti e sulla reazione della squadra: «Abbiamo subito tre gol strani e non da occasioni create. Penso che le cose non accadano a caso e che dobbiamo sempre migliorare qualcosa. Però riprendere questa partita dopo aver subito il 2-3 non era facile e i ragazzi sono stati molto bravi. Infatti, nel dopogara ho fatto loro i complimenti».





Sull’andamento della partita e sulla distanza dal Palermo: «Un peccato, perché eravamo partiti bene anche nella ripresa. Poi, dopo una bella occasione di Moreo e il gol del 2-1, la gara è cambiata. Dobbiamo tenere conto che noi siamo all’inizio di un percorso. Stasera abbiamo giocato contro un avversario che lavora insieme da un anno e mezzo. Questo è molto indicativo. Il nostro campionato è iniziato dopo la sosta. Tra noi e il Palermo ci sono otto punti. Accettiamo questa distanza, ma il campionato di Serie B è molto lungo. Dobbiamo pensare al nostro campionato perché possiamo ancora migliorare».

Sull’ingresso di Rao: «Rao può diventare un giocatore devastante con spazi a campo aperto. L’ho inserito proprio per questo motivo e penso che abbia fatto molto bene».

Sul momento del Pisa: «Mi porto a casa tre prestazioni importanti con squadre di livello come Cremonese, Verona e Palermo. Sono contento dell’ascesa dei ragazzi».