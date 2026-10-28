Pisa-Palermo, partita folle all’Arena Garibaldi: i rosanero risorgono dallo 0-2, poi Marras gela Inzaghi

Al “Romeo Anconetani” termina in parità la sfida tra Pisa e Palermo, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Un match rocambolesco, che termina sul risultato di 3-3. Entrambe le squadre hanno sperato di portare a casa i tre punti, ma alla fine a vincere è l’equilibrio.

Primo tempo sottotono da parte dei rosanero, che vanno al riposo sotto per 2-0. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi trovano la reazione sperata, ribaltando il risultato con le reti di Johnsen, Peda e Vavassori. Nel finale i nerazzurri riescono a riportare il risultato in parità grazie alla rete di Marras, che firma il definitivo 3-3.





SECONDO TEMPO

90+7′ – Triplice fischio dell’arbitro, termina qui il match.

90+7′ – Cambio Pisa: fuori Primasso, dentro Carnestrelli

90+6′ – Tiro al volo dal limite di Marras, che non trova la giusta coordinazione e manda alto. m

90+4′ – Contropiede del Palermo con Johnsen, che prova a servire Peda: il difensore rosanero viene però fermato dalla difesa avversaria

90+3′ – Possesso palla in favore del Palermo, che cerca la vittoria nel finale.

90′ – Saranno 7 i minuti di recupero.

90′ – Calcio d’angolo anche per il Pisa: batte Marras, allontana la difesa rosanero.

89 – Dalla bandierina va Augello che mette in mezzo, allontana la difesa del Pisa: la sfera arriva tra i piedi di Estevez, che prova la conclusione al volo ma non trova la porta.

89′ – Attacca il Palermo che conquista un calcio d’angolo.

87′ – Pressing alto del Pisa, con il Palermo che fatica a far partire l’azione.

83′ – Calcio di punizione dalla trequarti per il Palermo. Alla battuta va Augello che mette in mezzo: l’arbitro però interrompe il gioco per un fallo in attacco.

81′ – Cambio Palermo: fuori Pohjanpalo, dentro Ceccaroni.

80′- Gol Pisa! Rao avanza sulla fascia di sinistra e serve in mezzo Marras, che di sinistro lascia partire un piazzato che termina nell’angolino basso alla destra di Perin.

79′ – Pericoloso anche il Pisa. Azione personale di Correia che prova l’azione personale: chiude tutto Magnani che allontana ogni pericolo.

77′ – Grande occasione per il Palermo. Vavassori vola sulla fascia destro e serve al centro Pohjanpalo: il numero 9 rosanero prova la conclusione, che viene deviata, sfiora il palo e termina in angolo.

73′ – Torna a farsi vedere il Pisa. Leris serve a rimorchio Loyolo, che prova il tiro da fuori: attento Perin che fa sua la sfera.

70′ – Cambi Pisa: fuori Loyola, Zanon e Pittarello, dentro Rao, Vural e Petagna.

69′ – Goooooool Palermo!!!!! Vavassori sfrutta l’assist l’assist di Mazzitelli, vince un contrasto e con una conclusione di destro non lascia scampo a Confente, ribaltando il risultato.

67′ – Pressing alto del Palermo, che recupera palla con Hernani: il trequartista rosanero sbaglia però l’imbucata, sprecando una potenziale occasione da gol.

65′ – Ci prova il Pisa con Moreo, che prova un tiro di destro dal limite dell’area: la sua conclusione termina però abbondantemente alta.

64′ – Cambio Palermo: costretto ad abbandonare il campo Pierozzi, al suo posto dentro Cassandro.

62′ – Resta a terra per problemi alla spalla Pierozzi, in seguito ad un contrasto con Pittarello.

61′ – Torna in avanti il Pisa. Calcio d’angolo battuto da Marras, attento Estevez che allontana.

59′ – Dopo un check del VAR il gol viene convalidato: si riparte sul risultato di 2-2.

57′ – Goooooool Palermo!!!! Cross di Hernani, dopo una serie di rimpalli, sulla sfera arriva Peda che col destro trova una conclusione che si spegne all’incrocio dei pali.

55′ – Ci crede adesso il Palermo che continua ad attaccare: dopo un azione manovrata, Peda prova un cross dalla sinistra, non trovando però nessuno all’interno dell’area.

53′ – Gooooooool Palermo!!!! Palla lunga filtrante di Augello per Johnsen: il numero 17 rosanero salta un uomo e batte Confente, riaprendo l’incontro.

50′ – Ancora Pisa in avanti: palla conquistata a centrocampo, Pittarello prova a servire in profondita Zanon, si oppone Magnani che allontana.

48′ – Risponde il Pisa con Marras, che dalla destra si accentra e prova la conclusione di sinistro: bravo Perin a distendersi ed evitare il gol.

47′ – Subito avanti il Palermo, con un azione personale di Johnsen che salta due avversari e prova il tiro dal limite dell’area: non si lascia sorprende Confente che fa sua la sfera.

46′ – Doppio cambio per il Palermo: dentro Vavassori e Hernani, fuori Ranocchia e Gyasi.

46′ – L’arbitro fischia, inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45+3′ – Termina la prima frazione di gioco.

45+2′ – Primasso stende Ranocchia a centrocampo e rimedia il primo cartellino giallo del match.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

44′ – Alla battuta va Estevez che mette in mezzo: troppo lungo però il suo cross.

43′ – Prova a reagire il Palermo, che conquista un calcio di punizione da posizione avanzata.

40′ – Gol Pisa! Dagli sviluppi di calcio d’angolo, Correia prolunga di testa per Pittarello, che da pochi passi firma il raddoppio nerazzurro.

39′ – Estevez stende Pittarello: calcio di punizione dalla trequarti per il Pisa.

36′ – Ancora in avanti il Palermo, che ci prova con un tiro da fuori area di Estevez murato dalla difesa avversaria.

34′ – Grande occasione per il Palermo, che va vicino al pareggio: fallo laterale battuto lungo da Pierozzi, Gyasi prolunga per Ranocchia, che prova la conclusione dall’altezza del dischetto del rigore con il portiere avversario che gli nega la gioia del gol.

32′ – Cambio Palermo: costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare il capitano rosanero, al suo posto subentra Magnani.

31′ – Problemi fisici per Bani, che resta a terra in seguito ad un contrasto con Pittarello.

30′ – Pisa ancora in avanti, con un cross pericoloso di Zanon: Banni intercetta e respinge via ogni pericolo.

29′ – Lungo check del VAR per un possibile fuorigioco: il gol viene però convalidato.

26′ – Gol Pisa! Correia manda in profondità Zanon, il numero 72 serve sul secondo palo Pittarello che da pochi passi non sbaglia e porta in vantaggio i nerazzurri.

23′ – Avanzata del Pisa sulla fascia sinistra con Leris, fermato da Pierozzi che manda in fallo laterale.

20′ – Adesso il pallino del gioco è in mano al Palermo, che fa possesso palla alla ricerca di spazi.

18′- Prima occasione del match in favore del Palermo: Augello prova il cross dalla sinistra, sul pallone arriva Gyasi che di testa non trova lo specchio della porta.

17′ – Altro cross dalla trequarti del Pisa con Leris: attento Perin che fa sua la sfera

15′- Palermo in avanti: cross di Johnsen alla ricerca di Mazzitelli che, però, commette fallo.

14′ – Ritmi bassi e poche emozioni in questo inizio di gara, con entrambe le squadre che faticano a creare occasioni.

11′ – Continuano a farsi vedere in avanti i nerazzurri con un cross dalla trequarti: bravo Augello a non farsi sorprendere e allontanare la sfera.

8′ – Contropiede del Pisa, che arriva al cross: attento Estevez che intercetta e manda in angolo

6′- Si fa vedere anche il Palermo: Gyasi prova l’imbucata laterale per J0hnsen, ma il direttore di gara interrompe il gioco per posizione irregolare.

5′ – In avanti il Pisa, che prova un cross dalla sinistra con Leris murato da Pierozzi.

2′- Fitto giro palla alla ricerca di spazi da parte del Pisa in questo inizio di gara.

1′- Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1): Confente; Bozhinov, Primasso, Angori; Zanon, Correia, Loyola, Léris; Marras, Moreo; Pittarello.

A disposizione: Scuffet, Caracciolo, Canestrelli, Ferrah, Rao, Vural, Coppola, Piccinini, Petagna, Denoon, Leone, Bettazzi.

Allenatore: Paolo Bianco.

PALERMO (4-3-3): Perin; Pierozzi, Bani (dal 33′ Magnani), Peda, Augello; Ranocchia (dal 45′ Hernani), Estevez, Mazzitelli; Gyasi (dal 45′ Vavassori), Pohjanpalo, Johnsen.

A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Segre, Vavassori, Hernani, Ceccaroni, Bozzolan, Cassandro, Magnani, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova).

Assistenti: Tegoni (Milano) e Colaianni (Bari).

Quarto ufficiale: Arena (Torre del Greco).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Cosso (Reggio Calabria)

MARCATORI: 26′, 40′ Pittarello; 53′ Johnsen; 57′ Peda; 69′ Vavassori.

AMMONITI: Primasso;