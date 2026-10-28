Giornale di Sicilia: “Pisa-Palermo, Inzaghi cambia ancora: Mazzitelli sulla trequarti, Rao dal 1′. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (8) mazzitelli

Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Pisa, in programma oggi alle ore 19 alla Cetilar Arena, con diverse novità nell’undici iniziale. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è orientato a confermare il 4-2-3-1, inserendo nuove energie dopo la vittoria contro la Carrarese. La sfida rappresenta un banco di prova importante per i rosanero, chiamati a difendere il primato in classifica.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, tra i pali dovrebbe esserci Perin, con Pierozzi, Bani, Peda e Augello a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio alla coppia Ranocchia-Estevez, mentre Mazzitelli è candidato a giocare sulla trequarti al posto di Hernani. Sulle corsie offensive dovrebbero agire Johnsen e Gyasi, con Pohjanpalo confermato come riferimento centrale. Una soluzione che consentirebbe a Inzaghi di gestire le energie dopo gli impegni ravvicinati.


Sul fronte nerazzurro, il Giornale di Sicilia indica il Pisa di Paolo Bianco con il 3-4-2-1. Davanti a Confente dovrebbero giocare Primasso, Bozhinov e Angori, mentre a centrocampo sono previsti Zanon, Correia, Leone e Léris. Alle spalle di Pittarello spazio a Moreo e Rao. Calabresi sarà assente per squalifica, mentre Tramoni è indicato tra le alternative a disposizione.

La partita, come evidenziato dal Giornale di Sicilia, sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova e trasmessa in diretta su DAZN e Amazon Prime Video.

Pisa-Palermo, le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Confente; Primasso, Bozhinov, Angori; Zanon, Correia, Leone, Léris; Moreo, Rao; Pittarello.

A disposizione: Scuffet, Loria, Caracciolo, Coppola, Canestrelli, Denoon, Loyola, Esteves, Vural, Piccinini, Marras, Tramoni, Petagna.

Squalificato: Calabresi.
Allenatore: Paolo Bianco.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Peda, Augello; Ranocchia, Estevez; Gyasi, Mazzitelli, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Inzaghi, Fortin, Nespola, Ceccaroni, Magnani, Cassandro, Bozzolan, Segre, Hernani, Gomes, Vavassori, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Pisa-Palermo, dove vederla in tv

Data: mercoledì 28 ottobre 2026
Orario: 19:00
Stadio: Cetilar Arena, Pisa
Diretta TV e streaming: DAZN e Amazon Prime Video
Arbitro: Chiffi di Padova

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