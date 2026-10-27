nzaghi presenta Pisa-Palermo: «Palumbo non ci sarà. Cambiare modulo adesso sarebbe da folli, servirà il miglior Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (10)

Filippo Inzaghi presenta la trasferta contro il Pisa e annuncia un’assenza importante per i rosanero. Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera alla vigilia della sfida di mercoledì 28 ottobre, in programma alle ore 19 all’Arena Garibaldi, ha parlato delle condizioni di Antonio Palumbo, delle qualità dell’avversario e delle possibili scelte tattiche.

Sul Pisa e sul momento del Palermo, Inzaghi ha dichiarato: «Il Pisa ha preso giovani forti, l’allenatore è una garanzia per la categoria. Sarà una grande partita, lo stadio sarà pieno, ci saranno tanti tifosi nostri. Andiamocela a giocare, a testa alta, qualsiasi sia il risultato. Non mi accontento mai, sono contento del percorso della squadra ma dobbiamo migliorare. Quanto abbiamo fatto finora conta poco, ancora è presto. Voglio vedere la crescita dei ragazzi».


Il tecnico ha poi confermato l’indisponibilità di Antonio Palumbo: «Palumbo non ci sarà, sente ancora fastidio, ci permettiamo di farlo recuperare al meglio».

Nessuna rivoluzione tattica, invece, nonostante le possibili rotazioni di formazione: «Cambiare adesso sarebbe da folli. Durante la partita possiamo adottare vari sistemi di gioco. Partiremo con le nostre certezze. La squadra deve essere equilibrata, sappiamo la forza dell’avversario, lo conosco bene. Per fare una grande partita ci vorrà il miglior Palermo. Siamo convinti delle nostre qualità, sono queste le partite che ogni giocatore vorrebbe giocare».

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