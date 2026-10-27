La Nazione: “Inzaghi torna a Pisa, tifosi divisi tra applausi e indifferenza. Arena verso il tutto esaurito”

Il ritorno di Filippo Inzaghi all’Arena Garibaldi sarà uno dei momenti più attesi della sfida tra Pisa e Palermo. Dopo aver guidato i nerazzurri alla storica promozione in Serie A, il tecnico piacentino ritroverà il suo vecchio pubblico da avversario, alla guida della capolista rosanero. Come racconta La Nazione, l’addio burrascoso di un anno e mezzo fa ha lasciato sentimenti contrastanti tra i sostenitori pisani, divisi tra la riconoscenza per i risultati ottenuti e la delusione per la separazione.

Inzaghi, intanto, ha espresso tutta la propria emozione dopo la quarta vittoria consecutiva del Palermo, ottenuta contro la Carrarese. «Mercoledì tornerò in uno stadio dove ho lasciato il cuore e nel quale ho vissuto una stagione fantastica. Prepareremo al meglio questa sfida, che mi porterà ad affrontare tanti amici». Parole che, come sottolinea La Nazione, confermano il legame ancora forte dell’allenatore con la piazza toscana, nonostante le tensioni che hanno accompagnato il suo trasferimento in Sicilia.





L’accoglienza dell’Arena Garibaldi resta però un’incognita. Secondo quanto riportato da La Nazione, una parte della tifoseria sarebbe pronta ad applaudire il protagonista del ritorno in massima serie, mentre altri sostenitori preferirebbero riservargli un’accoglienza indifferente, considerandolo ormai un avversario. Una situazione che richiama il precedente ritorno di Luca D’Angelo sulla panchina dello Spezia, quando l’ex allenatore nerazzurro ricevette gli applausi del pubblico pisano senza particolari celebrazioni.

Sul fronte della prevendita, intanto, cresce l’attesa per il confronto tra le due squadre. La Nazione evidenzia che sono già stati superati i 10mila biglietti venduti, con tre settori su sei esauriti. Sold out entrambe le curve, compreso il settore ospiti da 1.100 posti riservato ai sostenitori rosanero. Restano disponibili alcune centinaia di tagliandi in gradinata e circa un migliaio tra tribuna inferiore e superiore. L’Arena Garibaldi si prepara così a registrare il record stagionale di presenze per una partita che promette emozioni dentro e fuori dal campo.